Angela Merkel nu regretă politica sa privind refugiații, în pofida costurilor politice

Ştire online publicată Duminică, 27 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cancelarul german Angela Merkel a afirmat că nu regretă decizia sa din 2015 de a deschide granițele țării pentru sute de mii de refugiați, precizând că nu se va lăsa descurajată de a face campanie pentru alegerile din septembrie din cauza unor opozanți furioși, relatează Agerpres.ro.Într-un interviu pentru cotidianul Welt am Sontag, dna Merkel a dezmințit faptul că a făcut o greșeală promovând o politică a porților deschise, chiar dacă sosirea a un milion de refugiați în ultimii doi ani din Siria și Irak a provocat fisuri adânci în cadrul partidului său conservator, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), și a determinat o scădere a sprijinului pentru ea.Cu patru săptămâni înainte de alegerile din 24 septembrie, un sondaj de opinie Emnid, difuzat duminică, arată că CDU este creditată cu 38 % din intențiile de vot, mai mult cu 15 % decât Partidul Social-Democrat (SPD). Scorul este mai mare decât cel din februarie (32 %), dar cu mult mai mic față pe rezultatul de 41,5 % din voturi obținut de CDU la precedentele alegeri din 2013.''Aș lua toate deciziile importante din 2015, în același mod, din nou. A fost o situație extraordinară și am luat decizia pe baza a ceea ce credeam că este corect din punct de vedere politic și umanitar'', a declarat dna Merkel, potrivit publicației.Decizia sa de a deschide granițele țării pentru refugiați a dus la o creștere bruscă a sprijinului față de partidul de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), creditat în sondaje cu până la 10 % din intențiile de vot pentru alegerile din septembrie.Angela Merkel (63 de ani), care dorește să obțină un al patrulea mandat la alegerile din septembrie, a trebuit să facă față unei contestări dure și susținute din partea unor demonstranți care s-au opus politicii sale privind refugiații până în prezent pe parcursul campaniei electorale.Dimensiunea și intensitatea protestelor au fost îndeosebi de puternice în regiunea natală a Angelei Merkel din fosta Germanie de Est comunistă. Ea spus însă că nu se va ține departe de zonele în care animozitatea față de ea a atins cote înalte.''Suntem o țară democratică și fiecare poate să se exprime liber în public așa cum dorește. Este important să nu ne abatem de pe calea noastră evitând anumite zone doar pentru că există acolo o mână de oameni care țipă'', a mai spus cancelarul german.Sprijinul față de dna Merkel și partidul său a fost însă recuperat într-o oarecare măsură după ce afluxul de refugiați a scăzut în 2016 la 280.000 și chiar la circa 106.000 în primele șapte luni ale acestui an.