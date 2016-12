Angela Merkel exclude o tăiere a datoriilor Greciei

Ştire online publicată Luni, 20 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cancelarul german Angela Merkel ia în calcul o restructurare ușoară a datoriei Greciei. O tăiere este însă exclusă, deoarece încalcă legislația europeană, a explicat ea într-un interviu.„O tăiere clasică, de 30-40% din datorii, nu poate exista într-o uniune monetară. Poate exista în afara unei uniuni monetare, dar nu în cadrul unei uniuni monetare. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu statele din zona euro care au o datorie mai mare decât grecii, am ajunge la o situație fără speranță”, a declarat Angela Merkel într-un interviu pentru televiziune, potrivit Digi24.ro.Grecia s-a grăbit, luni, să introducă noua taxă pe valoare adăugată pentru a demonstra partenerilor săi din zona euro că este un negociator serios. Are motive întemeiate să recâștige încrederea celorlalți lideri europeni în condițiile în care are nevoie de un nou pachet de asistență financiară în valoare de 86 de miliarde de euro.Negocierile vor începe efectiv în momentul în care Eurogrupul și Comisia Europeană vor constata că Guvernul de la Atena ia în serios măsurile cerute de creditori și începe aplicarea lor treptată.Se mai așteaptă și alte schimbări ale sistemului fiscal, precum și o reformă a sistemului de pensii. La fel de dureroasă și complicată va fi și privatitzarea unor active de stat. Dar toate aceste condiții impuse de Bruxelles au fost votate și de Parlamentul de la Atena. Iar pe noul drum al austerității, premierul Alexis Tsipras a pornit cu o echipă refăcută. El a anunțat remanierea Guvernului vineri, iar sâmbătă noii miniștri și secretari de stat au fost învestiți în funcții.