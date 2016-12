Angela Merkel, desemnată cea mai puternică femeie din lume

Vineri, 26 August 2011

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, este din nou cea mai puternică femeie din lume, devasând-o pe secretarul american de stat Hillary Clinton și pe președintele Braziliei Dilma Rousseff, potrivit topului pe 2011 alcătuit de editorii revistei Forbes, informează AFP. Aceasta este pentru a patra oară în ultimii cinci ani când Angela Merkel ocupă prima poziție în acest clasament anual , dominat de femei de afaceri și de americance.În 2010, ea a fost "detronată" de Michelle Obama, prima doamnă a Statelor Unite ale Americii.Cele mai puternice 100 de femei din lume, potrivit Forbes, se ocupă de politică, afaceri, organizații de caritate sau lucrează în mass-media. În top 100 se regăsesc însă și artiste, precum excentrica Lady Gaga, care, la vârsta de 25 de ani, este cea mai tânără dintre femeile incluse în această listă și ocupă poziția a 11-a.Aceste femei, cu vârste cuprinse între 25 de ani și 85 de ani, controlează împreună un fond total de 30.000 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.Media lor de vârstă este de 54 de ani, iar 22 dintre ele sunt celibatare.Potrivit Reuters, Forbes a alcătuit această listă ținând cont de trei criterii: averea personală, "o componentă tradițională, socială și media" și "punctele de putere de bază". În cadrul celui de-al treilea criteriu enumerat, editorii Forbes au analizat pentru fiecare candidată dacă aceasta a avut "un impact în mai multe sfere de influență sau dacă este doar o sursă de autoritate singulară".29 dintre ele sunt directoare de companii, opt sunt șefi de stat. Printre femeile din politică, în afară de Angela Merkel, se mai află pe listă Hillary Rodham Clinton (locul al doilea), Dilma Rousseff (3), Sonia Ghandi - președintele Partidului indian al Congresului (7), disidenta birmaneză Aung San Suu Kyi (26), regina Rania a Iordaniei (53), președintele statului Costa Rica, Laura Chinchilla (86), dar și americanca Sarah Palin (34).Dintre artiste, actrița americană Angelina Jolie ocupă locul al 29-lea, iar cântăreața americană Beyonce Knowles este pe locul al 18-lea.26 de femei apar în premieră pe această listă prestigioasă: este în special cazul lui Michelle Bachmann (locul al 22-lea), candidata la investitura republicană pentru prezidențialele americane din 2012, și Jill Abramson, director editorial la New York Times.Printre personalitățile marcante din industria mass-media se numără Oprah Winfrey (locul al 14-lea), Arianna Huffington, fondatoarea Huffington Post (locul al 31-lea), jurnalista Christiane Amanpour (poziția a 44-a) și britanica Helen Boaden, directoarea grupului BBC News (locul al 51-lea).Cea mai în vârstă femeie de pe această listă este regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, care, la vârsta de 85 de ani, ocupă poziția a 49-a.Anul trecut, Michelle Obama a fost desemnată cea mai puternică femeie din lume. În acest an, ea se află pe locul al optulea.Prezentăm mai jos primele 15 poziții din Topul 100 al celor mai puternice femei din lume alcătuit de editorii revistei Forbes:1 - Angela Merkel, cancelarul Germaniei2 - Hillary Rodham Clinton, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii3 - Dilma Rousseff, președintele Braziliei4 - Indra Nooyi, directorul general al grupului PepsiCo5 - Sheryl Sandberg, directorul companiei Facebook6 - Melinda Gates, copreședinta Fundației Bill și Melinda Gates7 - Sonia Gandhi, președintele Partidului indian al Congresului8 - Michelle Obama, prima doamnă a Statelor Unite ale Americii9 - Christine Lagarde, noul director general al Fondului Monetar Internațional (FMI)10 - Irene Rosenfeld, președintele grupului Kraft Foods11 - Lady Gaga, cântăreață americană12 - Jill Abramson, director editorial al publicației New York Times13 - Katheleen Sebelius, secretar la Departamentul pentru Servicii Sociale și Sănătate din SUA14 - Oprah Winfrey, realizatoare și prezentatoare TV15 - Janet Napolitano, secretarul Departamentului pentru securitate internă din SUA