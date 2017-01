Angajaţii SNIF din Constanţa au intrat în greva foamei

Angajații SNIF din Constanța au intrat în greva foamei

Ieri dimineață, la sediul sucursalei Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare (SNIF) SA din Constanța, cei nouă angajați activi au intrat în greva foamei, din cauza faptului că nu și-au primit drepturile salariale din luna august a anului trecut. „Am avut o serie de negocieri marți, cu directorul general al societății, de la București și am primit promisiuni cu privire la plata restanțelor salariale. Însă, până nu vedem banii, nu ieșim din grevă. De promisiuni, ne-am săturat”, a declarat liderul sindical și reprezentantul greviștilor, Maria Drăgan. Astfel, în urma întâlnirii cu reprezentanții din București, s-a convenit să se plătească salariile din perioada august - decembrie 2008, în felul următor: pe 21 ianuarie 2009 să se acorde restanțele din luna august 2008, iar restul sumelor restante, pentru fiecare salariat în parte, să se acorde în trei tranșe lunare, egale, începând cu data de 31 ianuarie 2009, însă nu mai târziu de 31 martie 2009. În prezent, sucursala SNIF SA din Constanța a rămas fără director. Cristian Bujicu și-a dat demisia marți, 20 ianuarie, în urma acuzelor grave aduse de liderii sindicali și de angajații societății. El nu a dorit să facă nicio declarație pentru presă, la ieșirea din unitate, ieri dimineață. „Motivul pe care-l invocă directorul general al sucursalei, că societatea nu are bani să-și mai plătească angajații, este fals. Avem numeroase dovezi care arată faptul că sucursala SNIF SA din Constanța, are facturi neîncasate, în valoare de milioane de lei. Societatea poate deveni profitabilă, însă, din păcate, se pare că nu se dorește acest lucru”, a explicat Maria Drăgan. „Banii se vor da, până la urmă, dar protestele nu se vor opri aici. Suntem deciși să continuăm protestele dacă nu se aduce un management competent, care vrea să facă treabă pentru a aduce societatea pe linia de plutire. Suntem deciși să ne implicăm în momentul când se va alege noul director”, a precizat inginerul Constantin Oraveț. „Directorul Cristian Bujicu și-a dat demisia marți, însă noi nu mai avem un director de ani buni. Nu este normal să vii doar o oră pe zi și să nu te intereseze soarta societății pe care o conduci”, a mai declarat acesta. Bătălia cea mare se dă potrivit angajaților pentru privatizarea societății și obținerea terenurilor deținute de SNIF SA, din Constanța. Sucursala locală SNIF SA are în prezent un teren în Constanța, în zona CET, de 2,2 hectare, teren pe malul lacului Siutghiol, în Ovidiu, de maximă atracție pentru inves-titori. În plus, societatea mai are terenuri în Hârșova, Tropraisar, 3.000 de metri pătrați, în Săcele și 5.500 metri pătrați, în Dorobanți, de asemenea zonă de atracție datorită infrastructurii și vecinătății cu gara. „Scopul final e privatizarea. Probabil că li s-a părut mai ușor să nu ne mai dea salariile și, în acest fel, să plecăm de bunăvoie. Privatizarea s-ar face mai ușor dacă nu ar mai exista oameni angajați la societate”, a afirmat Constantin Oraveț. „Mai există o problemă ce a pus bețe în roate procesului de privatizare. Societatea, în acest moment, nu are titlurile de proprie-tate asupra terenurilor”, a mai declarat el. Problemele angajaților nu se opresc aici. În plus față de neplata salariilor, mai există un caz în care nu este recunoscut un accident de muncă al unui angajat. Sterian Miron a suferit un accident de muncă, acum doi ani, când și-a spart ochiul în timp ce manevra un utilaj agricol. „Nici până acum nu a fost recunoscut accidentul de muncă. Am fost luat de-abia după opt ore de la locul accidentului, cu o mașină de serviciu și dus la spital. Mi-am pierdut vederea la un ochi, în acea zi. Am încercat să apelez la organele abilitate, la ITM, însă fără niciun rezultat. De două ori m-am suit pe cea mai înaltă structură din incinta unității pentru a mi se face dreptate. A doua oară, directorul mi-a spus ca data viitoare să mă arunc direct în cap”, a explicat Sterian Miron. Conflictul de muncă este încă în derulare. „Dacă nu ni se va face dreptate, vom apela la prefectură și vom da în judecată societatea”, a concluzionat liderul sindical, Maria Drăgan. „Sperăm ca angajații sucursalei din Constanța SNIF SA să-și primească cel târziu mâine (n.r.- azi), restanțele de pe luna august”, a mai declarat președintele Uniunii Sindicale din Îmbunătățiri Funciare, Vasilica Blebea.