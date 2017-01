Angajată de tăticu’

Secretara de la Serviciul Poliției Rutiere Constanța, Cristiana Hariton, de 21 de ani, acuzată că a sustras un permis de conducere din sertarul șefului său pentru a-l înapoia „proprietarului“ înainte de termen, a fost angajată în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Așa cum am anunțat, încă de ieri, în exclusivitate, pe site-ul cotidianului Cuget Liber - www.cugetliber.ro -, tânăra este fiica șefului Serviciului Management Resurse Umane (MRU) din cadrul IPJ Constanța, comisar șef Aurel Hariton, adică exact persoana care răspunde de concursurile organizate la nivelul instituției. Cu alte cuvinte, tânăra a fost angajată chiar de tăticu’ la Poliție, care, probabil, și-a pus la bătaie obrazul pentru ea, fără să știe că peste ceva timp, progenitura îl va face de rușine în fața colegilor. Modalitatea prin care fata a ocupat acest post nu este încă cunoscută, însă potrivit legii, mai mult ca sigur ea a participat la un așa zis concurs, după cum susțin surse din Poliție, care au dorit să-și păstreze anonimatul. „Era angajată la Poliție înainte ca eu să vin șef la IPJ Constanța” a declarat chestorul Vasile Bârgoz, de parcă ar fi vrut să se scuze că nu are nicio legătură cu o eventuală pilă puse tinerei. Vizavi de situația creată și pentru a pune punct oricăror speculații, am încercat să-l contactăm telefonic pe comisarul șef Aurel Hariton, însă el nu a răspuns la telefonul mobil și nici la cel fix din birou. Probabil, o fi intrat în concediu…. În consecință, rămân în picioare mai multe speculații, cum ar fi bănuiala că fata a luat șpagă pentru a înapoia permisul, întrebarea dacă tatăl acesteia este și el implicat sau dacă a avut, pur și simplu, intenția de a ajuta o cunoștință să-și recapete mai repede permisul suspendat. În altă ordine de idei, din câte se pare, modalitatea prin care tânăra a fost angajată în cadrul Poliției va fi analizată de o comisie din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Procurorii trebuie să stabilească dacă există fapte de corupție Cazul Cristianei Hariton, angajată civil, a intrat în atenția procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța după ce șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța, Constantin Dancu, a descoperit că din biroul său lipsește un permis de conducere, care fusese suspendat în urmă cu o lună, după ce un tânăr a fost depistat că circula peste viteza legală. Motociclistul Cristian Munteanu, de 25 de ani, a rămas fără permis după ce aparatele radar ale agenților de circulație l-au surprins că circula, în zona de sud a lito-ralului, cu o viteză de peste 230 de kilometri pe oră. În urmă cu câteva zile, oamenii legii l-au oprit, din nou, în trafic, iar la control a prezentat permisul de conducere, ceea ce a ridicat semne de întrebare. Contactat imediat, șeful Serviciului Poliției Rutiere, Constantin Dancu, a descoperit că permisul în cauză nu se mai afla în sertarul său. Imediat a fost demarată o anchetă internă, de unde a reieșit că vinovată de sustragerea permisului ar fi secretara Cristiana Hariton. În momentul de față, ea este cercetată de către procurori pentru sustragere de documente oficiale de la instituția la care, încă, lucrează. Totodată, anchetatorii vor stabili dacă este vorba și de vreo faptă de corupție cum ar fi luare/dare de mită. Pe de altă parte, la nivelul IPJ Constanța s-a constituit o comisie care, mai mult ca sigur, va dispune desfacerea contractului de muncă al Cristianei Hariton.