Anders Breivik ameninţă cu greva foamei în închisoare

Anders Breivik amenință cu greva foamei în închisoare

Ştire online publicată Vineri, 14 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ucigașul norvegian de extremă dreapta Anders Behring Breivik amenință să înceapă o grevă a foamei pentru a obține o ameliorare a condițiilor de detenție, pe care le asimilează "torturii" deoarece i s-a refuzat o consolă de jocuri, reiese dintr-o scrisoare primită vineri de AFP, transmite Realitatea.net.În plus față de o scrisoare dactilografiată datată 29 ianuarie și expediată probabil mai multor redacții, aceasta conține patru pagini față-verso trimise autorităților carcerale în noiembrie, în care extremistul care a ucis 77 de persoane la 22 iulie 2011 are 13 solicitări.Susceptibile, potrivit lui, de a-i face detenția conformă cu reglementarea europeană, aceste solicitări se referă la drepturile fundamentale, precum posibilitatea de a se plimba sau de a comunica, precum și alte nevoi mai anedoctice.El cere în special ca Playstation 2 care îi este pusă la dispoziție să fie înlocuită de versiunea 3, mai modernă, "cu acces la jocuri pentru adulți" pe care să le poată alege el însuși.Menținut la izolare din 2011, din motive de securitate, Breivik apreciază că trebuie să aibă dreptul la o "ofertă de activități" ameliorate în raport cu alți deținuți pentru a compensa regimul său carceral strict.El cere, de asemenea, dublarea indemnizațiilor săptămânale de 300 de coroane (36 de euro) pe care le primește ca orice alt deținut, în special pentru a plăti taxele poștale pentru corespondența sa.Între altele, el vrea să nu mai fie supus percheziției corporale ce are loc aproape zilnic într-una dintre cele două închisori în care el ispășește pedeapsa de 21 de ani de închisoare, cu posibilitate de prelungire, să aibă acces la un computer mai degrabă decât la o "mașină de scris", să aibă posibilitatea să se plimbe sau să ia contact cu lumea exterioară.În cererea datată în ianuarie, el afirmă că, în lipsa unei ameliorări veritabile a condițiilor de detenție, o grevă a foamei pare să fie "una dintre singurele și rarele sale alternative"."Greva foamei nu se va încheia până când ministrul Justiției (Anders) Anundsen și directoarea KDI (Direcția norvegiană a afacerilor penitenciare, n.red.) Marianne Vollan nu va înceta să mă trateze mai rău ca pe un animal", adaugă el, precizând că va informa "în curând" în legătură cu data începerii acțiunii sale.La 22 iulie 2011, Breivik a ucis opt persoane detonând o bombă în apropiere de sediul Guvernului din Oslo, apoi alte 69, majoritatea adolescenți, deschizând focul asupra unei reuniuni a Tinerilor laburiști pe insula Utoeya.