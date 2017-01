ANCHETĂ. O nouă MAFIE italiană, descoperită la Roma

Vineri, 05 Decembrie 2014

O nouă rețea a Mafiei italiene - Mafia Capitale - a fost descoperită miercuri la Roma de către poliție și este suspectată că a extorcat milioane de euro din programe destinate ajutorării imigranților și romilor, cei mai vulnerabili în capitala italiană, relatează site-ul EUObserver, citat de Mediafax.Potrivit site-ului, 37 de persoane au fost arestate pentru implicare în această grupare criminală care viza imigranți și romi. "Am identificat o organizație criminală, pe care noi o numim Mafia Capitale, care este romană și nu are legături cu alte Mafii din sud, dar folosește metodele Mafiei", a anunțat Giuseppe Pignatone, procurorul-șef al Romei.Frauda a atins cele mai înalte eșaloane ale Executivului local. Potrivit agenției de presă Ansa, fostul primar al Romei Gianni Alemanno (centru-dreapta) se află printre cele aproximativ 100 de persoane aflate sub investigație. Alemanno, care a fost primarul capitalei Italiei până în iunie anul trecut, este suspectat că ar fi fost mituit cu suma de aproximativ 40.000 de euro de o grupare mafiotă condusă de către Massimo Carminati, un fost membru al grupării teroriste de extremă dreapta NAR, scrie mediafax.ro.