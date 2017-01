Anchetă la Londra: peste 77.000 de semnături false pe petiţia pentru un nou referendum

Anchetă la Londra: peste 77.000 de semnături false pe petiția pentru un nou referendum

Ştire online publicată Duminică, 26 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile britanice au demarat o anchetă vizând petiția pentru organizarea unui al doilea referendum cu privire la apartenența la UE, după descoperirea a cel puțin 77.000 de semnături false, relatează The Telegraph.“Anchetăm informații privind folosirea frauduloasă a site-ului de petiții. Semnăturile descoperite ca fiind fraudate vor fi îndepărtate”, se arată într-un comunicat al Comisiei pentru petiții a Camerei Comunelor, postat de Twitter.Potrivit datelor oficiale, petiția părea să fi fost semnată de 39.411 locuitori ai Vaticanului, stat cu o populație de 800 de locuitori, scrie news.ro.Și în Coreea de Nord, unul dintre statele cu cea mai slabă acoperire la internet, 23.778 de oameni ar fi decis să semneze petiția pentru organizarea unui nou referendum.Aflată la circa 1.300 de kilometri est de insulele Maldive, cu o populație permanentă de zero persoane, insulele britanice South Georgia și Sandwich sunt responsabile pentru peste 3.000 de semnături.Alți 300 de semnatari ar fi provenit din Antarctica.Printre alte semnături verificate sunt 101 din Aruba, 564 din Bermuda, 432 din China, 2.089 din Hong Kong, 742 din Japonia, 24 din Venezuela, 18 din insulele Tuvalu și 31 din Vanuatu.În total, 2,5 milioane de semnături au fost adăugate din Marea Britanie până duminică la prânz.Petiția va fi discutată în Parlament, pentru că a strâns peste 100.000 de semnături. Însă legislația în vigoare nu permite organizarea unui nou referendum în privința apartenenței la Uniunea Europeană, pentru că propune introducerea unei legi retroactive, au explicat experți.„Noi, subsemnații, îi cerem Guvernului Maiestății Sale, să implementeze o regulă potrivit căreia, dacă votul pentru rămânerea sau ieșirea din (UE – n.r.) este sub 60%, la o rată de participare de sub 75%, atunci ar trebui să existe un nou referendum”, scrie în textul petiției.Guvernul urmează să răspundă petiției în următoarele ore sau zile.