Anchetă de amploare. Catedrală ortodoxă, cuprinsă de un incendiu "suspect"

Ştire online publicată Miercuri, 04 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Serviciul de pompieri din New York a anunțat inițierea unei investigații după ce un incendiu „suspect” a cuprins o catedrală ortodoxă sârbă în Manhattan, transmite agenția EFE.Incendiul a distrus o mare parte a edificiului și s-a declanșat la câteva ore după ce sute de credincioși au participat acolo la slujba de Paște.Autoritățile locale încă nu au descoperit cauza incendiului și încearcă să afle dacă acesta a fost provocat.„Când am sosit la fața locului, flăcările erau imense, deci considerăm că este ceva suspect”, a declarat un reprezentant al pompierilor.Circa 170 de pompieri s-au luptat cu flăcările și au avut nevoie de mai multe ore pentru a stinge incendiul care nu s-a soldat cu victime, dar în urma căruia s-a ridicat un mare nor de fum negru deasupra Manhattan-ului.Construit în anul 1855 ca biserică episcopală, edificiul a devenit biserică ortodoxă în anii ’40, iar din anul 1968, se regăsește pe lista patrimoniului protejat al orașului New York.