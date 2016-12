Americanii trimit noi trupe în România, în ianuarie

Vineri, 16 Decembrie 2016.

Statele Unite ale Americii desfășoară trupe în România, Polonia și țările baltice în luna ianuarie în cadrul măsurilor de sporire a securității în regiune, au anunțat oficiali americani și polonezi, potrivit postului de radio Vocea Americii, care citează Associated Press.Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării polonez Antoni Macierewicz în urma unei întâlniri cu comandantul trupelor terestre americane în Europa, generalul Ben Hodges, desfășurată în orașul Zagan, din vestul Poloniei. La începutul lunii ianuarie, la Zagan, va fi desfășurată o brigadă blindată de luptă de la Fort Carson (statul Colorado), în timp ce un batalion va fi desfășurat începând cu data de 1 aprilie la Orzysz, în nord-estul Poloniei.Macierewicz a declarat că este „foarte bucuros de decizia părții americane de desfășurare mai devreme” a forțelor respective.Potrivit The Guardian, oficialul polonez nu a precizat dacă această devansare a calendarului este urmarea faptului că pe 20 ianuarie Donald Trump va prelua mandatul de președinte al SUA. În campania electorală pentru prezidențialele din 8 noiembrie, Trump a sugerat că ar dori ca Europa să se bazeze mai puțin pe SUA pentru apărarea sa.Totuși, Pentagonul a precizat că desfă-șurarea forțelor americane în România, Polonia și țările baltice nu a fost accelerată și că ea are loc conform calendarului prevăzut.Hodges a explicat că pe 6 ianuarie 2017 vor sosi în portul german Bremerhaven trupe americane, care vor fi imediat desfășurate în Polonia, țările baltice și România.„Transferul lor va fi cronometrat și consi-derat drept un test referitor la cât de rapid se poate deplasa această forță din port în teren”, a adăugat el.„Am încredere în semnalul foarte puternic, în mesajul pe care el îl va transmite, acela că Statele Unite, împreună cu restul NATO, sunt angajate față de descurajare”, a subliniat generalul Ben Hodges.