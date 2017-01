America şi-a luat rămas bun de la senatorul Ted Kennedy

America și-a luat rămas bun de la senatorul Ted Kennedy

31 August 2009

Senatorul Ted Kennedy a fost înhumat, sâmbătă, în cimitirul național Arlington, alături de cei doi frați ai săi asasinați, după ce mii de americani, în frunte cu președintele Barack Obama, i-au adus un omagiu solemn, recunoscându-i meritele și rolul pe care l-a avut în viața politică a Washingtonului. La căderea serii, sicriul cu trupul neînsuflețit al senatorului - decedat marți, la 77 de ani, în urma unui cancer la creier - a fost depus de opt militari în apropierea mormântului președintelui John Kennedy, pe care arde permanent o flacără. Numai familia și rudele lui Ted Kennedy au asistat la această ultimă etapă a ceremoniei funerare, transmisă în direct de canalele de televiziune. Sute de persoane au salutat cu aclamații momentul sosirii la cimitir a dricului ce transporta sicriul înfășurat în steagul național. De altfel, aclamațiile mulțimii au însoțit cortegiul funerar pe întreg parcursul dintre Capitoliu, sediul Senatului, unde a fost adus un scurt omagiu ultimului dintre frații Kennedy, și cimitirul Arlington. Lumea își va aduce aminte de Edward Kennedy ca de „cel mai mare susținător al celor care nu au nimic, sufletul Partidului Democrat și leul din Senatul Statelor Unite”, a spus Obama la ceremonia din biserica Our Lady of Perpetual Help din Boston.