Amenajarea locuinţelor a ajuns un hobby pentru bogaţi

Amenajarea locuințelor a ajuns un hobby pentru bogați

După o scurtă plimbare printre standurile Târgului de Ambient Interior și Exterior (TIM), concluzia este simplă: amenajarea unei locuințe nu este ieftină. Dacă dispui de un buget generos, atunci este ușor să investești și jumătate din valoarea casei în amenajare. Desigur, o casă aranjată după ultima modă devine automat și de două ori mai scumpă, așa că banii pot fi recuperați. Sau, mai bine zis, „puteau fi recuperați”, dacă luăm în calcul starea de șoc în care se află acum piața imobiliară. Criza se reflectă cel mai bine în numărul mic de vizitatori, departe de fluxul de 8.000 de persoane, prognozat de organizatori. Vineri după amiază, se plimbau printre standuri doar vreo zece persoane. În urmă cu un an, constructorii de locuințe de lux mizau pe amenajări, care le permiteau să mențină un preț constant de peste 1.200 euro/metru pătrat. Tot atunci, foarte mulți investitori „de ocazie” porneau proiecte de genul „Flip that house”: cumpărau locuințe de 90.000 – 100.000 euro, investeau în jur de 50.000 euro în amenajare, iar apoi vindeau cu minimum 200.000 euro. Acum însă, redesenarea unei locuințe a rămas doar un hobby pentru constănțenii cu bani. De altfel, organizatorii au prezentat TIM-ul din acest an drept un târg pentru „românii cu venituri medii și mari”. Și pe bună dreptate. Saltelele de 1.500 lei, parchetul modern de 50 lei/metru pătrat și accesoriile din fier forjat care costă de la 100 lei în sus sunt lucruri pe care nu prea ai șanse să le vezi în cutiile de chibrituri ale clasei muncitoare. Târgul TIM s-a desfășurat în perioada 6 – 9 noiembrie, în complexul Dacia & Bavaria Blu din stațiunea Mamaia, pe o suprafață de expunere de circa 850 metri pătrați. Au participat în jur de 50 de firme, care au prezentat cele mai noi soluții pentru decorațiunile interioare și exterioare. TIM a fost gândit ca o completare pentru Camex, expoziția națională de construcții și instalații, Constanța fiind primul oraș care a găzduit acest eveniment.