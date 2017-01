Amenajarea de criză: repoziţionaţi mobila şi accesoriile din apartament

Amenajarea de criză: repoziționați mobila și accesoriile din apartament

În actualele condiții de criză economică, reducerea cheltuielilor implică și renunțarea la marmura roșie belgiană și la accesoriile spa pentru baie sau alegerea unor materiale la un preț redus. Designerii obișnuiți cu cecuri în alb și timp nelimitat trebuie să se reorienteze odată cu reducerea considerabilă a bugetelor pentru amenajarea locuinței. Pentru a nu intra în datorii și mai mari decât cele pe care le aveți în prezent, încercați să retapițați mobila în loc să cumpărați alta nouă. Alegeți materialele textile de exterior pentru a mări durabilitatea și pentru a plăti mai puțin. În plus, utilizați materiale mai ieftine, precum lemnul de stejar roșu în loc de lemnul de trandafir, oțelul în loc de nichel sau vinil de înaltă calitate în loc de piele. Proprietarii unui imobil cu bugete restrânse trebuie să ia în considerare și alternativele cu privire la podeaua casei și să cumpere faianță, spre exemplu, care poate fi mai ieftină decât materialele din lemn. Însă fiți atenți la calitate, pentru că o podea solidă este fundația oricărui proiect de design. Pentru impact, cumpărați accesorii pentru apartament cât mai mari, precum un tablou gigant deasupra canapelei sau o oglindă pentru hol, în loc de obiecte mai mici. Chiar și la un preț scăzut, un accesoriu îndrăzneț poate lumina casa dumneavoastră. O altă abordare de a lucra cu un buget redus este să eliminați decoratorul, zugravul, faianțarul sau tapițerul din ecuație. Evitați dacă este posibil să cheltuiți bani suplimentari pentru transport. Încercați să amenajați singuri casa! Evident, dacă alegeți acest drum, veți duce lipsa unui designer experimentat cu o minte creativă, însă noul look măcar va fi ceva familiar (și familial). Desigur, vor exista și anumite domenii unde este mai bine să ascultați experții și să nu vă zgârciți. Dacă designerul vă va spune să cumpărați o lenjerie de pat catifelată de 1.000 de lei care să se asorteze cu o noptieră și o canapea extensibilă, ambele cumpărate cu 1.000 lei, ar trebui să ascultați. Nici zugrăveala nu trebuie pusă la capitolul alte costuri. Aceasta poate să facă dintr-un proiect de amenajare un succes sau un eșec. Dacă nu veți investi îndeajuns, o să regretați mai puțin. Și pentru a da un look complet nou, mutați mobila și accesoriile existente. Pentru sufragerie, schimbați lămpile și mesele între ele. În dormitor, puteți să schimbați locația patului. Dacă alternativele nu vă convin, puteți să renunțați temporar la proiectele de amenajare până când aveți bugetul necesar. Veți fi dezamăgit dacă renunțați la accesorii importante și permanente doar pentru că e criză.