Ambasadorul Franţei: La sfârşitul lui 2012 ne vom putea gândi că România va intra deplin în Schengen

Ambasadorul Franței: La sfârșitul lui 2012 ne vom putea gândi că România va intra deplin în Schengen

Ştire online publicată Marţi, 12 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ambasadorul Franței la București, Henri Paul, a declarat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, că cel mai bun lucru pe care pe care îl poate obține România în ceea ce privește aderarea la Spațiul Schengen este sfârșitul lui 2012, varianta cea mai rea fiind aceea de a nu adera niciodată. Ambasadorul amintește că aderarea României și a Bulgariei la Schengen nu depinde numai de Franța, ci de un cadru de negocieri internaționale, de alte țări care au alte poziții decât Franța. "Sunt nuanțe mari între noi", a explicat el."Franța a propus foarte clar disponibilitatea de a susține o soluție care ar putea fi eliminarea frontierelor aeriene. O soluție care, din punctul meu de vedere este foarte interesantă. Și noi spunem așa: dacă raportul MCV de anul acesta, din luna iulie, este unul favorabil - chiar dacă noi nu facem legătură între MCV și aderarea la Schengen, ea există pentru unii dintre partenerii noștri... Deci, nu ar fi inutil să existe un raport pozitiv. Și am putea accepta la Consiliul JAI din septembrie eliminarea frontierelor aeriene. Cu alte cuvinte, pur și simplu pasagerii care vin pe aeroportul din București, venind din Franța, de exemplu, nu vor mai fi nevoiți să-și prezinte sistematic pașaportul. Aceasta ar fi diferența. Apoi, dacă un al doilea raport va fi favorabil cred că ne vom putea convinge partenerii să ajungem în stadiul eliminării tuturor frontierelor la sfârștiul lui 2012", a spus el.Ambasadorul a precizat că prin expresia "un al doilea raport" se referă la cel din iulie 2012."Asta înseamnă că la sfârșitul lui 2012 ne vom putea gândi că România va intra pe deplin în Schengen. Și vă spun că dacă am ajunge la această soluție ar fi foarte bine pentru România. De exemplu, când Grecia a vrut să intre în Schengen, Germania a respins-o de trei ori. România, în loc de 2011 va fi în 2012. La nivelul secolelor, al istoriei, nu înseamnă nimic", a explicat el."Astăzi, din felul în care îi simt pe partenerii europeni și din cum simt stadiul dosarului din toate punctele de vedere, inclusiv din perspectiva nivelului real de pregătire, cred că sfârșitul lui 2012 este un termen bun. Este cel mai bun lucru pe care îl poate obține România, după părerea mea", a adăugat el.Întrebat care este scenariul cel mai rău privind integrarea României și Bulgariei în Schengen, ambasadorul a spus: "Să nu intre în Schengen niciodată"."E suficient un singur stat care să spună «Nu». Ce vă pot zice este că Franța nu va fi ultima care să spună "Nu". Dimpotrivă, noi întotdeauna încercăm să facilităm lucrurile. Dar trebuie să luăm în calcul și realitatea", a mai spus el.Ambasadorul a apreciat că România este pregătită tehnic, dar că este necesar și un consens politic pentru care nu s-a atins încă nivelul suficient de încredere."Ne vom petrece ziua vorbind despre Schengen... Să vă explic. De ce nu e România pregătită? Este pregătită absolut din punct de vedere tehnic. Franța nu a susținut contrariul. Dar, din punct de vedere politic, trebuie un consens al tuturor statelor membre care să spună "Da". Situația actuală înseamnă că nu toate statele au spus "Da" și că sunt țări în Europa care cred că nu a fost atins nivelul necesar de încredere", a spus el."De exemplu, ne-ar plăcea să vedem câteva procese încheiate cu o condamnare. De exemplu. Ar fi un semn pozitiv. Ar da încredere. Am sugerat de asemenea ideea ca polițiști francezi să poată fi desfășurați la serviciul de poliție de frontieră în același timp cu polițiștii români. Lucru pe care, de altfel, Guvernul român l-a acceptat. Este o serie întreagă de astfel de gesturi care să dea încredere și care fac credibil dispozitivul. (...) Știți, sunt foarte detașat în chestiunea Schengen deoarece cred că noi ne-am comportat într-o manieră foarte pozitivă pentru România, am intervenit încercând să ne convingem toți partenerii că trebuie să ajungem la o soluție favorabilă. Dar trebuie să fim și ajutați. Știți. aveam un șef care spunea «Ajută-mă ca să te ajut». Serios, «Ajută-mă ca să te ajut» este un lucru foarte important în viață. (...) Eu nu spun că toată lumea trebuie să intre în închisoare. O singură condamnare ar fi deja un lucru benefic, de exemplu", a mai spus el.