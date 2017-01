Ambasadorul britanic la UE demisionează

Ştire online publicată Marţi, 03 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ambasadorul Marii Britanii la Uniunea Europeană a demisionat marți în mod neașteptat, cu doar câteva luni înainte ca prim-ministrul Theresa May să înceapă negocierile oficiale pe tema Brexitului și cu aproape un an înainte să-și părăsească oficial postul, scrie Agerpres.ro.Ivan Rogers a confirmat decizia sa marți după-amiază într-o notă adresată personalului diplomatic, relatează FT. El nu a explicat motivele demisiei, au declarat persoane care au văzut această notă, potrivit FT.Rogers a servit ca ambasador al Marii Britanii la UE de la sfârșitul anului 2013.Relația sa cu membrii cabinetului prim-ministrului Theresa May s-a deteriorat în urma votului pentru Brexit din iunie, amintește DPA.Luna trecută, BBC a anunțat că Rogers a avertizat guvernul britanic că ar putea dura până la 10 ani finalizarea negocierilor pentru un acord asupra Brexit cu celelalte 27 de state membre ale UE.Theresa May a anunțat că va declanșa până la sfârșitul lunii martie negocierile oficiale privind condițiile ieșirii Marii Britanii din UE.