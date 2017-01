„Am să mai candidez la primărie numai aşa, de-al dracului”

Primarul Ioniță vs. consilierii locali

„Am să mai candidez la primărie numai așa, de-al dracului”

De trei ani de zile, administrația locală din Agigea este frământată de scandaluri, dosare penale, numeroase controale ale poliției și procuraturii, chiar și de incendii. Primarul Ion Ioniță se războiește cu aleșii locali, care nu îl mai au la suflet sub niciun chip. Consilierii i-au făcut primarului Ion Ioniță o groază de plângeri penale, pentru care trebuie să stea mai mult pe holurile DNA decât la primărie. Este anchetat, cercetat pe toate părțile, însă localnicii nu par să-și fi pierdut încrederea în el. Cu zâmbetul pe buze, ironic, le transmite adversarilor că n-or să trăiască ei ziua să îl vadă doborât. „Mă lupt cu nemernicii, nu mă las. Nu trăiesc ei să mă vadă pe mine doborât”, spune Ioniță, care se mândrește repede și cu câteva NUP-uri. „Degeaba se dau ei peste cap. Mi-au venit mai multe NUP-uri (decizii privind neînceperea urmării penale) la plângerile pe care mi le-au făcut. Nu au ei ce să îmi facă mie. Nici în justiție, nici în consiliul local. Nu dau doi bani pe ei“, susține primarul. Psihologie inversă Ioniță povestește că deși nu are majoritatea în consiliul local, reușește mai tot timpul să-i păcălească pe consilieri pentru a-i aproba proiectele. „Nu am majoritatea, dar nici nu îmi fac griji. Chiar eu am dat doi afară de la mine din partid și i-am trimis la PSD. Reușesc chiar și așa să îmi trec o parte din proiecte. Dacă nu la vot prin consiliu, le iau pe partea cealaltă, pe ocolite. În loc să propun proiectul în ședință, îi trimit pe oamenii din comună la consilieri să se plângă că «nu vrea primarul să ne facă aia» sau «nu vrea primarul să aprobe nu știu ce». Ăștia, ca să îmi facă mie în ciudă, propun ei singuri și aprobă proiectele. Așa fac treabă”, susține primarul. Economii de 9 milioane de lei Ion Ioniță spune că la următoarea ședință o să supună la vot bugetul localității. Știe deja că aleșii locali nu îl vor vota, dar nu face mare caz din asta. „Nu îmi fac griji. Eu mi-am strâns bani la fondul de rulment, timp de trei ani de zile. Am acolo peste 90 de miliarde lei (n.r. - 9 milioane lei noi). Am strâns banii ca să le fac oamenilor canalizare, apoi voi repara și drumurile. Nu am mai aruncat banii pe lucruri mărunte, ci am economisit tot timpul“, ne-a declarat Ioniță. Pe lângă banii puși de-o parte, Agigea va mai beneficia și de un program european în valoare de 7 milioane de euro, derulat în parteneriat cu RAJA. Una peste alta, Ioniță își vede de treaba lui. Când pe la DNA, când la Primărie sau pe la Poliție. În orice caz, el îi anunță pe „nemernicii” din Agigea că va mai candida pentru un mandat de primar, „numai așa de-al dracului”. „Spre disperarea lor, îi anunț că mai candidez. Numai așa de-al dracului. Acum, să vrea și ăștia de la PD sau PD-L, cum naiba s-o numi acum. Ei decid dacă mă mai vor primar. Eu am alte probleme, așa că nu trag eu de ei. Să tragă ei de mine și să mă roage să candidez”, a concluzionat Ioniță.