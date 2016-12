Alexis Tsipras vrea un nou mandat de premier al Greciei

Ştire online publicată Duminică, 30 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Alexis Tsipras își dorește un nou mandat de premier al Greciei, după ce a demisionat din funcție, acum zece zile. La începutul campaniei electorale pentru alegerile anticipate care vor avea loc pe 20 septembrie, Alexis Tsipras s-a întâlnit cu membrii partidului său, Syriza, ocazie cu care s-a declarat încrezător că va câștiga din nou, potrivit Digi24.ro.Alexis Tsipras promite să continue reformele pe care spune că le-a început și îi critică pe foștii membri ai Syriza care au format un nou partid politic de stânga.Alexis Tsipras, fost premier al Greciei: Astăzi avem mai multă experiență, suntem mai maturi, avem mai multe cunoștințe, suntem înarmați cu un plan de patru ani. Vom continua ce am început, vom cere un mandat stabil pentru a continua și a termina ce am început numai cu șapte luni în urmă.Optimismul domnește și în rândul altor oficiali ai stângii radicale, în pofida faptului că sondajele arată o cădere dramatică a popularității Syriza în ultimele șapte luni.Nikos Ksydakis, fost ministru al Culturii: După ce a pierdut și câștigat bătălii, stânga progresează spre o nouă fază, una mai complexă, mai solicitantă și mai reală. Am înfruntat adevăratele probleme ale poporului grec și ale Greciei și suntem determinați să rămânem pe traseul stabilității, reformelor și renașterii țării.Potrivit unui sondaj de opinie publicat recent, Syriza ar obține 23% din voturi, fiind urmat de Noua Democrație, cu 19,5% și formațiunea de extremă-dreapta Zorii Aurii, cu 6,5%.