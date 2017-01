Aleşii locali împing Năvodariul în colaps

Aleșii locali împing Năvodariul în colaps

Consilierii PSD și PNL au refuzat să voteze bugetul local pe 2008 și au anulat principala sursă de venit a administrației deoarece nu s-au înțeles cu primarul asupra unor „proiecte electorale” # Edilul Tudorel Calapod spune că oamenii riscă să rămână fără apă caldă și căldură, proiectele administrației au fost blocate, iar finanțările europene vor fi retrase Orașul Năvodari se află într-o criză fără precedent, după cum o recunoaște chiar primarul Tudorel Calapod. Locuitorii sunt în pericol să rămână fără apă caldă și căldură, proiectele de investiții sunt blocate, fondurile europene ar putea fi retrase, primăria nu mai are bani să-și plătească nici măcar ratele la bănci pentru creditele contractate în trecut. Mai mult, edilul avertizează că, în câteva luni, localitatea ar putea intra în colaps financiar. Administrația locală din Năvodari este paralizată de câteva luni bune de scandaluri și răfuielile politice. Primarul pedelist Tudorel Calapod se războiește cu aleșii locali ai PSD și PNL, care s-au coalizat și au preluat controlul în consiliul local. Din acel moment, lucrurile s-au dat peste cap, s-au amestecat, în așa fel încât la Năvodari există singurul consiliu local din România cu un număr par de consilieri validați în funcții. În plus, în loc de 19 aleși locali, instanța de judecată a validat mandatele a 22. Problema cea mare este însă că scandalurile și polițele plătite au blocat de tot activitatea primăriei, mai ales după ultima ședință de consiliu. Consilierii PSD și PNL au refuzat să voteze bugetul orașului pe 2008 și, drept bonus, au anulat și proiectul pentru emiterea unor obligațiuni de 20 milioane de lei. Astfel, toate proiectele și plățile primăriei au fost blocate din lipsă de finanțare. Năvodărenii ar putea rămâne fără apă caldă și căldură „Suntem în pericol să rămânem fără apă caldă și căldură în tot orașul pentru că nu mai putem face plăți. Ne-au ținut cinci ore la ședință, pentru ca la final ei (n.r. – consilierii PSD și PNL) să nu voteze bugetul. Nu urmăresc decât blocarea activității primăriei pentru a crea în rândul oamenilor nemulțumiri și tensiuni în vederea alegerilor locale”, a declarat primarul Tudorel Calapod. Pe lângă aceasta, la propunerea consilierului PSD Nicolae Matei, a fost anulată emisia de obligațiuni în valoare de peste 20 milioane de lei, deși avea aviz de legalitate de la Prefectură, iar obligațiunile sunt deja intrate în circuitul civil cu aprobarea Guvernului încă de anul trecut. Primarul Calapod spune că bugetul orașului este astfel înjumătățit. „Matei a făcut o crimă. Mai bine de jumătate din bugetul orașului Năvodari pe 2008 a fost aruncat la coșul de gunoi. Fără banii ăștia, toate proiectele vor fi oprite. Nu vom mai putea realiza Piața Centrală, canalizare și iluminatul public în cartierele nou construite, asfaltarea orașului, modernizarea străzilor, construcția școlii nr.3 “, spune edilul orașului. Primăria, amenințată cu executarea silită Pericolul cel mare vine însă din altă parte. Calapod avertizează că primăria are de plătit rate la bănci, dobânzi și contracte, însă, în momentul de față, nu există fonduri la dispoziție deoarece bugetul nu a fost votat iar obligațiunile au fost anulate. „Este o situație de criză, așa cum nu a fost niciodată la Năvodari. Pe lângă faptul că am anulat toate proiectele pentru oraș, există pericolul să ne trezim cu blocarea conturilor și executarea silită deoarece băncile, agenții economici cu care avem contrac-te ne vor da în judecată pentru recuperarea debitelor. Consiliul local va avea procese în instanță pe bandă. În scurt timp, am putea intra în colaps”. Din cauza războiului din Consiliul Local, orașul Năvodari riscă să piardă și proiectele europene fiindcă administrația trebuie să asigure o cofinanțare de 10% pentru toate investițiile susținute din fonduri structurale. Primarul susține că există pericolul să piardă un proiect de 1,2 milioane de euro pentru canalizare fiindcă nu s-au găsit cei 120.000 de euro reprezentând cota de cofinanțare. Plângeri în instanță pentru consilierii PSD și PNL Edilul Tudorel Calapod a anunțat ieri că îi va da în judecată pe consilierii PSD și PNL pentru că au blocat, prin voturile lor, lucrări și proiecte aflate în execuție și au dus orașul în incapacitatea de a-și putea plăti îndatorările. De asemenea, primarul a solicitat Prefecturii Constanța să nu dea aviz de legalitate hotărârilor adoptate în ședința de joi seară, care i-ar lăsa pe năvodăreni fără apă caldă și căldură și ar bloca orașul. „Poate să vină și Băsescu, noi nu votăm” Dacă primarul Calapod ne-a descris situația orașului pe care îl conduce în culori sumbre, consilierul local PSD, Nicolae Matei, vede la Năvodari o situație normală. El recunoaște că aleșii locali ai PSD și PNL nu au votat bugetul pentru că nu și-au regăsit propriile proiecte prinse la finanțare. „Nu am votat pentru că PSD și PNL au venit cu proiecte pentru care primarul nu a acordat bani. Este vorba de rechizite pentru elevi, subvenționarea transportului în comun și altele. Primarul și-a bugetat doar proiectele lui, așa că am votat împotrivă”, ne-a declarat Nicolae Matei. Consilierul social-democrat dă asigurări că orașul nu se află în criză, că nu va intra în colaps financiar, ci că situația se va rezolva, mai devreme sau mai târziu. El ține însă morțiș că nu va vota bugetul. „Mergem pe bugetul de anul trecut. Nu e nicio problemă. Dacă nu există transparență din partea primarului, poate să vină și Băsescu fiindcă noi nu vom vota bugetul. Dacă nu ne prezintă actele cu contractele și cheltuielile, nu votăm. Chiar dacă ar fi să pierdem nu știu câte proiecte. Nu contează nici dacă rămân oamenii fără apă caldă și căldură. Nu pot să ne oblige să votăm. Oricum, nu cred că se va întâmpla chiar așa. Calapod amenință ursul cu urzica”, a fost opinia lui Matei. În ceea ce privește proiectul propus de el, privind anularea hotărârii pentru emiterea de obligațiuni în valoare de 20 milioane de lei, Nicolae Matei susține că a făcut un bine orașului. „Primarul vroia să îndatoreze, degeaba, localitatea pentru următorii 20 de ani. Am anulat hotărârea pentru că anul trecut am avut 11,5 milioane de lei care au stat în conturile consiliului local fără a fi folosiți. Ne îndatorăm și plătim dobânzi degeaba fiindcă nu facem nimic cu banii ăștia.“