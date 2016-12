Aleşii locali din Valu lui Traian au stat la cratiţă de „Ziua recoltei”

Aleșii locali din Valu lui Traian au stat la cratiță de „Ziua recoltei”

10.000 de mici, 50 de oi, 4.000 de litri de vin și alți 100 de litri de must au adus buna dispoziție ieri la Valu lui Traian. „Ziua Recoltei” a ajuns la a cincea ediție, de la an la an evenimentul adunând tot mai mulți participanți. Ieri dimineață, pe stadionul din Valu lui Traian s-a deschis oficial a cincea ediție a „Zilei Recoltei”. Producători din localitate și din împrejurimi și-au expus recoltele, muzica a răsunat zi lumină, micii au sfârâit pe grătare, iar vinul a curs în pahare, conturând întocmai o sărbătoare câmpenească. Depășind prejudecățile încetățenite pe marginea unei astfel de sărbători, la Valu lui Traian, localnicii dar și oaspeți din localitățile din împrejurimi, alături de reprezentanți ai administrației publice locale, dar și politicieni aflați în pragul campaniei electorale au petrecut până târziu în noapte, distracția încheindu-se cu un foc de artificii. Potrivit primarului Florin Mitroi, suma alocată de la bugetul local acestui eveniment a fost de 50.000 lei, la care s-a adăugat și contribuția unor sponsori. Sărbătoarea de ieri a fost un bun prilej pentru aleșii locali să le mulțumească locuitorilor că le-au acordat încrederea pentru următorii patru ani și să îi cinstească pe măsură… Primăria și Consiliul Local, în colaborare cu sponsorii, au pus astfel la bătaie 10.000 de mici, 50 de oi, 4.000 de litri de vin și 1.000 de litri de must din podgoriile Murfatlarului. Surpriza a constituit-o implicarea directă a aleșilor locali în organizare. Consilierii locali au fost ieri pe post de bucătari, ei răsucind mititeii și fripturile pe grătare. Voia bună a fost asigurată de renumiți interpreți de muzică ușoară și populară și ansambluri din țară. Printre ei, Floarea Calotă, Elisabeta Turcu, Gheorghe Gheorghiu, Angelica Stoican, precum și un cvartet de la Filarmonica din București. La sărbătoarea de ieri, Ștefan Păunescu, fost primar al localității, a lansat și o monografie a comunei Valu lui Traian. Oaspeții nu au lipsit nici ei de la eveniment. Printre ei, s-au numărat Gheorghiță Corbu, Senol Zevri, Maria Stavrositu, candidați cu toții la fotoliile de deputați, la alegerile din 30 noiembrie.