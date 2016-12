Alegerile locale din vară înghesuie festivalurile de pe litoral în luna august

Avem puține certitudini privind datele festivalurilor tradiționale din această vară, iar dacă, în 2007, am avut acțiuni în toate lunile estivale, în acest an, din cauza alegerilor, s-ar părea că marile festivaluri se suprapun. „Callatis 2008", la mâna alesului la cârma Primăriei? Deși gurile rele au dat incertă ediția 2008 a Festivalului „Callatis” (în funcție de reușita lui Iorguș pentru un nou mandat la cârma orașului Mangalia), acțiunile estivale mangaliote pentru această vară au început, surprinzător, încă din luna decembrie a anului trecut, după cum arată Biroul de presă al Primăriei Mangalia. Este vorba despre desemnarea candidaților din Belgia pentru faza finală a competiției „Personalitatea anului”, care va avea loc la Festivalul „Callatis” 2008, prilej cu care, la Bruxelles, s-a desfășurat o ediție specială a proiectului „Callatis Euro Tour”. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Mangalia, La Maison Culturelle Belgo - Roumaine Arthis Bruxelles, Asociația Pro Familia și Fundația „Callatis”. Programul manifestării a mai cuprins „Gastro Callatis - Festivalul Plăcintei Dobrogene la Bruxelles”. Stufstock, tot în august, la Vama Veche Cea de-a șasea ediție a festivalului Stufstock va avea loc anul acesta între 14 și 16 august la Marina Park, în Vama Veche, anunță organizatorii. Numele artiștilor care vor cânta la festivalul din vară vor fi făcute publice în zilele următoare. La ediția trecută a festivalului, care a avut titulatura „Stufstock Greenfest” și a avut loc între 16 și 19 august, tot la Vama Veche, au urcat pe scenă trupe precum The Dandy Warholes, Zdob și Zdub, Phoenix, Luna Amară, Kumm, Implant pentru Refuz sau Timpuri Noi. Stufstock este un eveniment care a fost inițiat de mișcarea „Salvați Vama Veche” și are ca scop păstrarea spiritului original al stațiunii, împotriva dezvoltării de proiecte hoteliere în zonă. „Mamaia copiilor” - singurul în luna iulie În ceea ce privește festivalurile de muzică din Mamaia, de muzică ușoară și muzică populară, Cristian Zgabercea, directorul Direcției de cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța, ne-a declarat că acestea se vor susține în luna august. Rămâne sub semnul întrebării Festivalul Internațional al Producătorilor Independenți de Film (IPIFF) care, potrivit principalilor organizatori, după ediția din 2007, manifestările ar urma să-și schimbe locația. Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor“ a ajuns, în acest an, la cea de-a VIII-a ediție, preselecția zonală pentru secțiunea de interpretare fiind deschisă copiilor și adolescenților, pe patru categorii de vârstă: 4 - 7 ani, 8 - 10 ani, 11 - 13 ani și adolescenți cu vârsta între 14 - 17 ani . Caravana „Mamaia Copiilor“ va ajunge la Craiova, Aninoasa, Timișoara, Arad, Oradea, Cluj Napoca, Tg. Mureș, Ploiești, Bacău, Galați ș.a. Preselecția de la Constanța este programată în zilele de 12 și 13 aprilie, la Palatul Copiilor. În această etapă, se pot prezenta grupuri vocale formate din 8-20 copii sau adolescenți. Etapa de preselecție finală va avea loc la București, în zilele de 17 și 18 mai 2008. În ceea ce privește secțiunea creație, selecția se va desfășura la București, în zilele de 15 și 16 mai 2008. Festivalul „Mamaia Copiilor” este programat în perioada 10 - 13 iulie 2008, pe scena Teatrului de Vară. Un festival de operă și un altul de teatru De la Consiliul Județean Constanța am mai aflat că, pentru luna iunie, se lucrează deja la programul Festivalului internațional de operă și balet. Niciun gând deocamdată despre stagiuni permanente estivale, ci doar un proiect inițiat de Cristian Zgabercea privind cursuri de salsa… Cu mare tam-tam, luna trecută, s-a anunțat o inițiativă particulară, și anume prima ediție a Festivalului Litoral Național Teatru, care ar urma să se desfășoare în perioada 10 iulie - 24 august. Spectacolele Festivalului Litoral Național Teatru 2008 vor avea loc în toate teatrele din stațiuni precum Mamaia, Năvodari, Eforie, Mangalia, dar și de la Hârșova, Medgidia, Constanța și Slobozia. Cert este că sezonul estival 2008, grație Asociației LITORAL, demarează în forță având în prim plan tocmai acțiuni culturale și de divertisment. Astfel, intrarea la muzee va fi liberă la acest sfârșit de săptămână pentru turiștii cazați pe litoral, care vor putea asista și la programe artistice și o defilare de mașini de la cazinoul din Constanța până în stațiunea Mamaia.