Alegeri în Moldova. Mama Maiei Sandu se teme pentru viața fiicei sale

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mama Maiei Sandu, candidatul proeuropean cu cele mai mari șanse în cursa pentru alegerile prezidențiale de duminică din Republica Moldova, se teme pentru viața fiicei sale, transmite Agerpres.Emilia Sandu, care locuiește în localitatea Risipeni din raionul Fălești, a declarat, vineri după-amiază, după o întâlnire electorală la care a participat și fiica sa, că luptele politice i-au creat foarte mulți dușmani Maiei Sandu.„Ați văzut pe fața mea că ochii îmi lăcrimau. Am frică pentru viața ei. Dumnezeu să o păzească de rele! (...) Cum să nu îmi fie frică dacă atâta rău împrejur este!”, a afirmat Emilia Sandu.Mama candidatului PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate) la șefia Republicii Moldova susține că, în ciuda temerii pe care o are, are încredere în copilul său și în decizia acesteia de a participa la alegerile de duminică.Emilia Sandu a spus că nu a fost consultată în momentul luării deciziei Maiei de a candida.Maia Sandu și-a încheiat campania electorală pentru primele alegeri prezidențiale din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, printr-o acțiune electorală desfășurată în localitatea natală.„Oamenii de aici mă cunosc mai bine, au încredere în mine și asta mă ajută acum, pe ultima sută de metri”, a explicat Maia Sandu.