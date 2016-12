Alegeri în Marea Britanie / "Ieșirea din UE, cel mai mare risc pentru companii"

31 Martie 2015

Partidul Laburist din Marea Britanie, aflat în opoziție, și-a prezentat luni programul economic, afirmând, în prima zi a campaniei electorale pentru alegerile legislative din 7 mai, că riscul cel mai mare pentru companiile britanice este ieșirea țării din Uniunea Europeană, relatează AFP.Principalul partid de opoziție a criticat în publicația economică Financial Times promisiunea premierului conservator David Cameron de a organiza în 2017 un referendum privind apartenența țării la Uniunea Europeană, dacă va fi ales pentru un al doilea mandat la scrutinul din mai.''Riscul cel mai important pentru companiile britanice este amenințarea reprezentată de ieșirea din UE'' a Regatului Unit, se arată în mesajul publicat de laburiști în Financial Times. ''Partidul Laburist va acorda prioritate interesului național'', adaugă formațiunea, care redă apoi o serie de șase citate ale unor mari șefi de companii care fac apel toți ca regatul să rămână în UE.În documentul de 22 de pagini figurează angajamentele Partidului Laburist ''de a reduce deficitul în fiecare an'', ''de a susține accesul pe piețele internaționale redându-i Regatului Unit un rol cheie în cadrul unei Uniuni Europene reformate'' și ''de a crea o bancă de investiții britanică'' pentru a ajuta companiile să facă investiții, scrie Agerpres.