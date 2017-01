Alege ochelarii de soare în funcţie de gradele de protecţie

Alege ochelarii de soare în funcție de gradele de protecție

Orice ochelari de soare ai alege, asigură-te că te protejează împotriva razelor ultraviolete. Magazinele specializate oferă patru grade de protecție, în funcție de tipul de piele, de culoarea ochilor, de locul unde mergeți, dacă sunteți șofer sau nu. Pentru că a început sezonul cald, trebuie să ne protejăm ochii de razele ultraviolete. Astfel, oriunde am pleca, trebuie să ne luăm cu noi ochelarii de soare. Medicul primar oftalmolog, Cătălina Popa Leafu, ne sfătuiește să ne achiziționăm lentile împotriva UV numai din centrele specializate: „Ochelarii de soare sunt pe patru grade de protecție, de la cei mai închiși, la cei mai deschiși, gradele asigurând blocarea razelor ultraviolete”. Gradul patru este cel mai închis, nefiind recomandat șoferilor. „Gradul patru de protecție este recomandat celor care merg pe plajă, la munte, însă nu trebuie folosiți în timpul șofatului”, a mai spus oftalmologul. Când vă alegeți ochelari de soare pentru condus, asigurați-vă că sunt incluși în categoria de filtru cuprinsă între 1 și 3 și niciodată nu-i purtați pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Nu contează culoarea lentilei, ci gradul de protecție Ochelarii de soare, pe lângă faptul că asigură protecție împotriva UV, ne feresc de praf, de vânt, de microtraumatisme. „Este important să purtăm vara ochelari de soare, însă nu orice pereche pe care o achiziționăm de pe tarabe, întrucât ne poate strica vederea”, atrage atenția specia-listul. O pereche de ochelari la 15 lei are calitatea îndoielnică, nu ești sigur că ești protejat, distorsionează imaginea, obligând ochiul la efort suplimentar. Cercetătorii au încercat să stabilească care lentile asigură o protecție mai eficientă și au ajuns la concluzia că lentilele verzi absorb cel mai bine radiațiile UV, iar cele albastre filtrează eficient razele infraroșii. Lentilele galbene au calitatea de a mări contrastul, fiind indicate mai ales pentru șoferi. Pentru miopie, la dioptrii cu minus, sunt recomandate lentilele maro deschis, iar pentru hipermetropie, dioptrii cu plus, sunt eficiente lentilele verzi. Pescarii pot utiliza lentilele polarizate, care fac să dispară luciul dat de reflexia luminii solare. Culoarea ochelarilor poate fi maro, gri, iar gradul de protecție diferit, nu e musai să fie închiși la culoare. Nu trebuie să confundați nuanțele închise ale anumitor ochelari de soare cu gradul de filtrare a razelor UV. În cazul în care purtați ochelari de vedere, nu trebuie să renunțați la ei pe perioada verii în favoarea ochelarilor de soare. Potrivit dr. Cătălina Popa Leafu, „medicul vă va recomanda, în acest caz, lentile pe care să le puneți peste lentila care corectează defectul de vedere”. Dacă purtați ochelari de vedere, puteți să alegeți o pereche de ochelari cu lentile heliomate, care se închid la soare. Persoanele care poartă lentile de contact, pot opta pentru o pereche cu filtru de protecție împotriva UV. Pe perioada verii nu trebuie să priviți direct la soare, pentru a nu vă afecta vederea. Razele solare pot provoca afecțiuni severe, de la retinopatie solară, la arsuri ale retinei sau cataractă. „Persoanele cu pielea deschisă, cu ochii albaștri sunt predispuse la fotofobie, de aceea este important să poarte ochelari de protecție”, atrage atenția specialistul. Orice pereche de ochelari alegeți, trebuie să vă uitați după semnul CEE, unde sunt specificate cele patru grade de protecție și recomandarea fiecărui grad.