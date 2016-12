ALARMANT! Populaţia României SCADE pe zi ce trece

ALARMANT! Populația României SCADE pe zi ce trece

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

In mod oficial, anul care abia s-a incheiat a avut cele mai putine nasteri de cand s-a infiintat Romania ca stat modern. Nici pentru anul 2014 sociologii nu au sperante mai mari si se asteapta la al 22-lea an consecutiv de scadere demografica.La fiecare doua minute si 15 secunde, un locuitor al tarii noastre moare. Si desi declinul demografic este asteptat ca o certitudine si in 2014, se pare ca speranta de viata va creste totusi anul acesta cu trei-patru luni.Potrivit specialistilor, daca ritmul se mentine, in 15 ani, populatia Romaniei va ajunge la nivelul din 1946, adica la 16 milioane.Din datele furnizate de Institutul National de Statistica reiese ca, in 2014, va fi o inmormantare la fiecare doua minute, o nunta la fiecare 4 minute si 15 secunde si un divort la fiecare 15 minute si 45 de secunde, scrie realitatea.net.Potrivit cifrelor, in 2014, din trei gravide, doua vor naste si una va avorta, astfel incat, conform statisticii din Romania, va fi o nastere la fiecare 2 minute si 40 de secunde si un avort la fiecare 5 minute si 15 secunde."Copilul este o sursa de saracie in societatea moderna. In Romania, intr-o foarte mare masura atata vreme cat un copil te costa pe an mai mult decat bugetul mediu al familiei. Pentru o familie, ca sa aiba o decizie rationala, trebuie sa aiba un venit mult peste mediu, dublu peste mediu", a declarat sociologul Ana Bulai, citată de realitatea.net.