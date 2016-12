Al-Qaida a preluat controlul total asupra oraşului irakian Fallujah

Al-Qaida a preluat controlul total asupra orașului irakian Fallujah

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul irakian a pierdut controlul asupra orașului Fallukah, aflat în prezent sub controlul unor combatanți din cadrul mișcării teroriste Al-Qaida, a anunțat sâmbătă un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor de securitate din provincia Al-Anbar (vest).Orașul "Fallujah se află sub controlul SIIL", a anunțat acest oficial, referindu-se la Statul Islamic în Irak și Levant (SIIL), o filială Al-Qaida în Irak. El a precizat că sectoare din jurul orașului Fallujah (situat la 60 de kilometri vest de Bagdad) se află sub controlul poliției locale", scrie Mediafax.