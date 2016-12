AIG România nu este afectată de criza financiară internaţională

AIG România nu este afectată de criza financiară internațională

Ştire online publicată Miercuri, 17 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

American International Group Inc., prezentă pe piața românească din 1998, a avut pierderi de 18 miliarde dolari la nivel mondial, în ultimele nouă luni, și o scădere de 70% a acțiunilor în ultimul an. În prezent, se confruntă cu probleme serioase de lichiditate. Conform Wall Street Journal, compania trebuie să strângă aproape 75 miliarde dolari pentru a putea rezista. Dacă nu va găsi resursele necesare, AIG va fi nevoită să preia modelul „Lehman Brothers” și să opteze pentru începerea procedurilor de falimentare. Mai mult, rating-ul AIG a fost coborât de către cele trei mari instituții specializate din lume. Agenția de evaluare Moody’s Investors Service a amputat rating-ul companiei de la „A2" la „Aa3"; Standard & Poor’s Rating Service, de la „A-” la „AA-”, iar Fitch Ratings, de la „A” la „AA-”. Pe piața românească, AIG Asigurări Life România S.A. și AIG Societatea de Asigurări AIG România S.A. - la care sunt acționari companii din grupul AIG - par ferite de griji, dacă dăm crezare Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). Într-un comunicat de presă, instituția precizează faptul că nu există probleme financiare pentru cele două companii cu acționariat majoritar AIG Inc. și că acestea respectă cerințele prevăzute de lege. „În primul semestru al anului, cele doua companii au înregistrat profit. Totodată, ele au încheiate contracte de reasigurare cu mai mulți reasiguratori, procentul de risc reținut în cadrul grupului din care fac parte fiind foarte redus”, se mai precizează în comunicatul de presă. Reprezentanții AIG Life România nu au refuzat să comenteze situația de criză generată de AIG. Florian GHEORGHE