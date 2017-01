Ai termopane şi centrală termică? Uite ce trebuie să faci, pentru a nu plăti amendă

1

Altă nebunie !

Românii se confruntă cu altă nebunie, că altele sunt pregătite și para pregătite ! Bani și numai bani trebuiesc pentru că niște nemernici stau și se gândesc la, cum să mai scoată niște bani de pe spatele amărâților de români, pentru ce am intrat în ue, doar pentru ca să se îmbogățească unii în defavoarea noastră a bieților și amărâților de români, vaaaide poporul român obidit și chinuit de nemernicii din țară și din afara României ?! La fel se întâmplă cu repartitoarele = gigacalorimetrele și apometrele , care indică atât de mult consumul de : căldură și apa caldă și rece, de parcă am spăla și ne-am spăla toată ziua și noaptea și la căldură dăm cu program și totuși plătim atât de mult, de parcă am, da drumul repartitoarelor în toate încăperile locuinței și tot timpul ?! O excrocherie, o înșelătorie la drumul mare, ca să nu spunem, că-i o hoție în toată regula !