„Ăi mai simpatici” candidaţi „fură” voturile ţăranilor

La parlamentarele din toamnă,

„Ăi mai simpatici” candidați „fură” voturile țăranilor

Care este raportul dintre electorat și Instituția Parlamentului? Sunt sau nu deputații și senatorii reprezentativi pentru cei care i-au ales? Mai cred aceștia din urmă în promisiuni, în ideea unei schimbări în bine, în campanii electorale pe cât de „cosmetizate”, pe atât de neconvingătoare?! Votul uninominal presupune, fără îndoială, o nouă poziționare a electoratului față de candidatul propriu-zis și asta pentru că, cel puțin la prima vedere, începând cu alegerile din această toamnă, „alegem omul, și nu lista”. Rămâne însă de văzut în ce măsură mai speră oamenii ca, prin votul lor, să „primenească” clasa politică, în condițiile în care ei nu au habar de candidați, de oferte electorale, și nici nu se mai lasă convinși de promisiuni al căror obiectiv e doar acela de a le mai smulge un vot. Locuitorii din județul Constanța, cu precădere cei din mediul rural, sunt absorbiți de grijile cotidiene, apăsați de probleme și, nu în ultimul rând, profund dezamăgiți de activitatea parlamentarilor. Nu au idee din ce colegiu face parte comuna în care ei locuiesc, nu îi cunosc pe candidați și nici nu acordă cine știe ce atenție votului uninominal. „Uninominalul? De unde să știu ce este dacă nu ne-a zis nimeni?!”, a exclamat, retoric, o femeie din Saraiu. Doamna Boitan a declarat că nu știe prea multe despre alegerile din 30 noiembrie, dar că, atât cât cunoaște, știe că „vor trebui aleși cei de care a zis domnu’ Nicușor Constantinescu atunci când a fost în comună” (n.r. – Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța). Femeia a afirmat că singura ei speranță este ca, „după alegerile astea, să fie un pic mai bine și pentru pensionari”. Altminteri, ea nu are, așa cum, de altfel, a declarat, „prea mare încredere în oamenii politici”. Pe principiul celui mai mic rău Paraschiva Monaranu este o femeie abia trecută de 60 de ani, din Ciocârlia, ale cărei speranțe „n-au nicio legătură cu parlamentarii”. Deși i-ar fi plăcut ca „deputații și senatorii să influențeze în bine, măcar un pic, viața oamenilor”, ea nu mai are, conform explicațiilor sale, nicio speranță. „Nu cred că viața mea sau a celor ca mine se va modifica în vreun fel după alegerile astea”. Paraschiva Monaranu va merge la vot pentru că, așa cum chiar ea a afirmat, „din două rele trebuie ales răul cel mai mic”. În ceea ce privește votul uninominal, femeia nu știe nici ce prevede el și nici că, anul acesta, alegerile se desfășoară într-un singur tur de scrutin. Dezorientată și oarecum rușinată de faptul că nu are nici cea mai mică idee despre aspiranții la fotoliile de parlamentari, Paraschiva Monaranu a încercat să se scuze, declarând: „Îl votez pe ăl care mi s-o părea mai simpatic”. Întâi berea, și-apoi votul În comuna Saraiu, oamenii par desprinși de realitate, străini chiar și de dreptul lor de a alege deputatul și senatorul care îi va reprezenta în Parlament. Nici vorbă de uninominal, de colegii, de candidați. „La noi sunt mai mult bătrâni, nu prea știm noi ce-i cu votul acesta, dar la alegeri vom merge cu siguranță”, a explicat Constanța Flaut, o pensionară în vârstă de 63 de ani. Femeia a ținut să menționeze, de asemenea, că, deși a sperat întotdeauna ca traiul de zi cu zi să se schimbe după fiecare noi alegeri, „totul e din ce în ce mai rău”. Pe un ton realist și, în egală măsură, resemnat, Constanța Flaut a mai precizat: „Ce să aștept eu de la candidații aceștia? Nu am deloc încredere în politicieni, nu ne oferă nimic”, a subliniat bătrâna. Potrivit afirmațiilor sale, „nici tineretul din Saraiu nu prea are habar de ce aduce nou votul uninominal”. „Ei, ca tinerii, ies în discotecă și apoi, fără interes, pun și ei ștampila după ce au băut câteva beri”, a conchis femeia. La Deleni, cu Stolojan… pe liste?! „Nicio bicicletă nu mi-am cumpărat după 40 de ani de muncă”, și-a început discursul un pensionar din comuna Deleni, fost învățător. Dorința sa este, așa cum a declarat, „ca la alegerile astea să fie votați oameni cât de cât mai cunoscuți, astfel încât mafia de sus să fie alungată”. Viorel Dobrescu recunoaște că, cel puțin pentru moment, este „străin de probleme gen colegiile uninominale”, dar că, fără îndoială, la alegerile din toamnă va vota. El speră „să câștige un politician care să iubească adevărul”. „Cuvânt și adevăr! Asta aș vrea să aibă cel care va ieși deputat sau senator”, a precizat bătrânul. Oarecum dezamăgit de clasa politică actuală, fostul cadru didactic a lăsat să-i scape un oftat: „Parcă, parcă n-aș mai vota… Dacă ar fi după mine… Dar eu am fost învățător. Trebuie să fiu un exemplu pentru ceilalți, căci altfel îmi vor reproșa că dacă nici eu nu votez… cine s-o facă?! Tineretul ăsta amărât nu are nicio idee despre parlamentare”, a mai declarat el. Singurul nume care îi vine în minte atunci când vine vorba de alegerile din noiembrie este, așa cum a afirmat, cel al lui Stelian Duțu. „Eu încă îl susțin pe domnul Duțu, pentru că el ne-a ajutat foarte mult”, a declarat franc Viorel Dobrescu. De menționat este și că supărarea fostului învățător e cauzată de „faptul că acești candidați vin extrem de rar în localitate”. „Până acum nu a venit nimeni, vin doar în campanie, ca să devină cât de cât cunoscuți. În rest, uită cu totul de oameni”, a mai explicat el. Maria Iorga, o bătrână de 83 de ani admite că nu știe „ce e uninominalul ăsta și nici cum anume stă treaba cu colegiile”, dar că va merge la vot, pentru că a „mers întotdeauna”. Femeia nu are nici cea mai vagă idee despre aspiranții la mandatele de parlamentari, atâta doar că, din câte a auzit ea „parcă domnul Stolojan va candida”. Femeia regretă că nu i-a informat nimeni despre ce presupun alegerile din acest an, dar speră „ca primarul să facă o ședință”, să le explice. Pentru uninominal, primarii vor fi instruiți Autoritățile locale nu au arătat, cel puțin până în prezent, vreun interes deosebit pentru informarea cetățenilor cu privire la alegerile parlamentare care, pentru prima dată în România, anul acesta se vor desfășura după sistemul votului uninominal. Cu toate acestea, Prefectura Constanța va organiza, conform prefectului Dănuț Culețu, „sesiuni de instruire cu primarii și secretarii administrațiilor publice locale din județ”. Reprezentantul guvernului în teritoriu a menționat însă că nu s-a gândit, „în mod special, la o campanie a uninominalului”, dar că ia în calcul „o promovare intensă în mass media, în radio și televiziune”. Electoratul din mediul rural rămâne însă departe de tot ce înseamnă agitația din presă creată în jurul proximelor alegeri. Pentru ei, cea mai importantă figură, continuă să fie cea a primarului.