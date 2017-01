Agenţiile imobiliare se mută pe internet

Agențiile imobiliare se mută pe internet

Piața imobiliară românească este extrem de dinamică, oportunitățile majore de investiții atrăgând din ce în ce mai mulți străini. Agențiile imobiliare constănțene au sesizat acest trend și au început să promoveze intens litoralul și posibilitățile de investiții de aici. Cum ziarele și televiziunile nu asigură decât o acoperire cel mult națională, agențiile și-au mutat afacerile pe internet, un mediu mult mai ușor de accesat de potențiali oameni de afaceri străini. „În prezent, circa 50% dintre clienții noștri lucrează exclusiv pe internet. Restul de oferte le promovăm prin mijloacele clasice, cum ar fi ziarele și bannerele publicitare. În acest fel, investitori din Germania, Spania sau Italia au acces direct la piața imobiliară locală”, explică un agent imobiliar constănțean. Promovarea online funcțio-nează însă și în sens invers. Agențiile imobiliare din Bulgaria, Spania sau Grecia au pagini de web traduse în limba engleză și chiar în limba română, încercând să atragă atât investitori, cât și clienți. În plus, ofertele agențiilor sunt adunate în baze de date online, alături de mii de alte oferte de la persoane fizice. În schimbul unui abonament de 25 – 50 euro/lună, firme specializate pun la dispoziția agențiilor soft-uri speciale, prin intermediul cărora ofertele pot fi înscrise la o bursă virtuală, la care participă între 500 și 1.000 de agenții de profil. În total, o astfel de bursă cuprinde între 250.000 și 300.000 de oferte. Implicațiile economice ale acestui trend nu sunt de neglijat. O mare parte din constănțeni cumpără ziare exclusiv pentru partea de publicitate imobiliară. În același timp, jucătorii de pe piață afirmă că procentul celor care vor folosi internetul pentru a căuta oferte va crește puternic în următorii doi-trei ani, ajungând probabil la cel puțin 75%. „Ritmul de dezvoltare a pieței imobiliare impune utilizarea unor mijloace moderne de gestiune a bazelor de date imobiliare. Prin intermediul internetului, agențiile își măresc vizibilitate, mai ales că mijloacele clasice de promovare dau tot mai puține rezultate și au costuri extrem de mari. În același timp, internetul este un spațiu media care a avut o dinamică foarte bună în ultimii trei, patru ani”, spune managerul unei firme care comercializează pachete IT de soluții imobiliare. Pentru un agent economic, beneficiile înregistrării într-o bază de date de pe internet sunt clare. Soft-urile profesionale permit gestionarea tuturor clienților care accesează secțiunea firmei respective, efectuând simultan și o statistică a surselor prin care vizitatorii au ajuns pe site-ul în cauză. În plus, fiecare modificare a bazei de date este monitorizată, obținându-se astfel un grafic cu cei mai activi clienți, fie ei ofertanți sau solicitanți.