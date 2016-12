Agenţiile de turism şomează de Ziua Muncii

Agențiile de turism șomează de Ziua Muncii

Perioada de criză economică a adus cu ea o creștere a ofertelor speciale din turism. Scăderea cererii turistice a reorientat piața către pachetele cu reduceri, oferite fie prin programele de înscrieri timpurii, fie cu doar câteva zile înaintea sejurului (așa-numitele oferte „last-minute”). Bulgaria, Grecia, Turcia… „În acest an, oamenii sunt mai receptivi la ofertele agențiilor de turism. Se vând aceleași destinații ca și anul trecut: Bulgaria, Turcia și Grecia. Prețurile nu s-au schimbat considerabil față de anul trecut, însă sunt mai multe pachete speciale, cu reduceri”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Gabriela Balagiu, directorul agenției „Giovanna Tours”. „Prețurile au rămas, în mare, aceleași, însă în această perioadă, au existat mai multe oferte last-minute. Nu am avut din păcate multe înscrieri, pentru 1 Mai, deși au existat oferte extrem de con-venabile”, a precizat Florentina Nani, agent de turism la „Simpa Turism”. În general, ofertele last-minute au prețuri cu 20% - 30% mai mici decât prețurile pache-telor turistice ce sunt scoase pe piața în timp util. Cu toate acestea, scăderea cererii pentru destinațiile turis-tice externe se resimte din plin, în acest an, potrivit declarațiilor reprezentanților agențiilor de turism. De solicitări pentru destinațiile interne nici nu se pune problema. Lux la 25 de euro pe zi Astfel, agențiile încă mai oferă pachete all-inclusive pen-tru Bulgaria, cu trei nopți de cazare, la un hotel de două - trei stele, în valoare de 75 de euro, de persoană. Cel mai ieftin pachet de 1 Mai costă în jur de 60 de euro, la un hotel de trei stele din Balcic, Bulgaria. „Pre-țurile în Bulgaria, în mare, au rămas aceleași. Există scăderi nesemnificative, doar în sectorul patru - cinci stele se poate vorbi de o scădere vizibilă, față de anul trecut”, a explicat Adrian Lungu, directorul agenției „Omega Tourism & Services”. Ofertele all-inclusive și ultra all-inclusive, la hoteluri de patru - cinci stele, au prețuri speciale de 25 - 30 de euro pe zi, de per-soană. Există și sejururi mai scumpe, la hoteluri de cinci ste-le, cu ultra all-inclusive, de trei nopți, la Nisipurile de Aur. Prețul unui astfel de sejur poate depăși 200 de euro. În Grecia, cea mai ieftină ofer-tă este de 75 de euro, de per-soană pentru un sejur de trei zile, la un hotel de două stele, în Paralia, cu mic dejun inclus. Mai există și pachete în valoare de 195 de euro, de patru nopți, cu mic dejun inclus și transport cu avionul. Pentru Atena, însă, puteți găsi pachete de 380 - 400 de euro, un sejur de trei nopți, la un hotel de patru stele. Spania, mai ieftină decât România Destinația turcească cea mai convenabilă, la începutul lui mai, este Antalya. Turistul trebuie să plătească 285 de euro, pentru un sejur de cinci nopți, all-inclusive, la un hotel de cinci stele. Transportul cu avionul este inclus. „Am avut și o super ofertă ultra all-inclusive, de șapte nopți de cazare la un hotel de cinci stele, tot în Antalya. Prețul era de 199 euro. Din păcate, nu am avut niciun solicitant”, a mai declarat Florentina Nani. În Spania, la Costa Brava, un sejur de șapte zile, la un hotel de patru stele, de 1 Mai, costă 184 euro. Transportul nu este inclus și, pentru a avea un pachet complet, turistul trebuie să mai plătească încă 70 de euro. În Tenerife, ofertele pleacă de la 500 de euro, pentru un sejur de șapte nopți, la un hotel de cinci stele, cu mic dejun inclus. În România, prețurile sunt ceva mai mari. În zona Sibiului, la Bazna, trei nopți de cazare, cu pensiune completă costă 350 de lei, de persoană, la fel ca și în zona Maramureșului. Există și oferte mai mici de 78 de euro, de persoană, cu demipensiune, la o unitate de cazare de două stele din Vadu Izei.