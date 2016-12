Agenţia de Protecţie a Mediului ne poluează cu minciuni

Agenția de Protecție a Mediului ne poluează cu minciuni

Agenția pentru Protecția Mediului este depășită de evenimente. Pusă în fața celei mai mari provocări, aceea de a depista de unde vine mirosul de produs petrolier care săptămâni de-a rândul a terorizat locuitorii din sudul orașului, agenția s-a făcut de râs: nu a descoperit cine este poluatorul, de unde provine mirosul insuportabil de produs petrolier, cât de mult ne-a afectat sănătatea. Adică, mai pe scurt, agenția nu a făcut mai nimic. Mai mult decât atât, directorul Agenției de Protecție a Mediului, Adrian Manole, și-a asumat ca fiind oficiale rezultatele unor probe efectuate de o firmă privată, SC Oil Terminal, suspectată, la rândul ei, de poluare. Alături de analizele oficiale ale instituției pe care o reprezintă, am primit și rezultatele probelor efectuate de această societate. Dar să vedem ce-a făcut instituția publică pentru constănțeni. În urma sesizărilor primite de la locuitorii din zona de sud a orașului, respectiv Bulevardul 1 Mai, zona Far, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a prelevat probe, pe data de 12 septembrie, prin laboratorul propriu. Sub monitorizare s-au aflat gurile de canalizare de la Stația Petrom nr. 19 (Șoseaua Mangaliei, nr. 96), SC AUTO DEC SERVICE SRL (Strada Caraiman nr. 3, vis-a-vis de Oil Terminal), SC VINVICO SA (Strada Caraiman nr. 8), Depozitul Central Petrom (Intersecția Caraiman cu Aurel Vlaicu), Magazinul MOBEXPERT (Șoseaua Mangaliei). În comunicatul de presă remis redacției se arată faptul că la campania de prelevări din 12 septembrie, toluenul a fost identificat la un nivel de 2,53 mg/mc în canalizarea stradală din zona magazinului Mobexpert și la un nivel de 306,4 mg/mc în canalizarea stradală de lângă SC AUTO DEC SERVICE SRL (vis-a-vis de Oil Terminal). Hidrocarburi petroliere au fost identificate la un nivel de 3,05 mg/mc în canalizarea de la Depozitul Central Petrom, 25,5 mg/mc în canalizarea stradală din zona magazinului Mobexpert și respectiv 169,6 mg/mc în canalizarea stradală de lângă SC AUTO DEC SERVICE SRL (vis-a-vis de Oil Terminal). Din analiza rezultatelor prezentate, se constată că la campania de măsurători efectuată pe data de 12 septembrie, cele mai mari valori s-au înregistrat în zona SC AUTO DEC SERVICE SRL. Agenția nu are monitorizări ale prezenței benzenului în aer Sunt valori care pentru majoritatea constănțenilor nu spun nimic, atâta timp cât nu știm care sunt maximele admise, adică valorile normale pe care legislația le prevede ca fiind suportabile pentru organismul uman. Reprezentanții agenției se apără și spun că „În legislația ce reglementează calitatea aerului nu sunt impuse limite pentru indicatorii ce au fost prezentați mai sus (cu excepția benzenului, pentru perioada de mediere de un an, iar APM Constanța nu deține deocamdată date la nivelul unui an)”. Din câte cunoaștem, laboratorul de analize se află de mai mulți ani în posesia agenției de mediu, deci ar fi avut tot timpul să facă monitorizări și să aibă date cu privire la indicatorii amintiți. Cele mai mari valori s-au înregistrat în canalizarea din zona SC AUTO DEC SERVICE SRL. Numai că instituția de mediu nu a intervenit la prima sesizare și, doar după ce zeci de constănțeni s-au plâns pe diferite căi: la Garda de Mediu, la Agenția pentru Protecția Mediului și în mass media, au fost prelevate probe. Ei spun că laboratorul a început să facă măsurători după 24 de ore de la primirea sesizărilor. Așa se face că „regimul de dispersie al prezumtivei substanțe poluante precum și intensitatea emisiei s-au modificat” și, prin urmare, nu se poate stabili cu precizie natura substanței care a generat vaporii de compuși organici volatili și locația în care aceasta a fost deversată în rețeaua de canalizare. Rezultate la colț de stradă Reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului n-au reușit să dea de urma vinovatului, sau nu vor, însă își dau cu presupusul, de parcă am fi la colț de stradă. Și, dacă toți ne pricepem la politică sau la fotbal, de ce nu ne-am pricepe și la mediu!? Iată ce zic cei de la Mediu, plătiți din banii noștri: „În producerea disconfortului resimțit de locuitorii zonei de sud a orașului nu poate fi exclusă și contribuția unor alte surse de poluare. Efectele unor surse cumulate, inclusiv din trafic, alături de fenomenele meteo specifice (temperatura ridicată a aerului care a condus la creșterea gradului de evaporare, umiditate mare, inversiunea termică zi/noapte) au condus la creșterea nivelului de poluare, mai ales pe timpul nopții”. Însă putem dormi liniștiți. Cei de la Agenția de Mediu spun că în perioada imediat următoare vor demara o acțiune de monitorizare, după ce se vor stabili punctele de măsurare în zonele cele mai expuse poluării. Într-un oraș poluat precum Constanța, Agenția de Mediu ar trebui să se implice mai mult și să nu dea amenzile pe simpatii sau antipatii politice. Nu am auzit de agenți economici poluatori care să fie în-chiși de autoritățile de mediu. Ca să nu mai vorbim de faptul că nimeni nu-i mai controlează dacă respectă sau nu planul de investiții de mediu.