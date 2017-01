Adriane, să duci naţionala în sferturi!

Olanda - România, ultimul meci al tricolorilor în Grupa C a EURO 2008

Adriane, să duci naționala în sferturi!

Echipa națională de fotbal a României se află în fața celui mai important meci de după 2000. Dincolo de toate calculele, victoria cu Olanda este singura care ne asigură calificarea în sferturi, fără să mai depindem de rezultatul dintre Italia și Franța. 90 de minute de foc îi așteaptă, la Berna, pe Mutu, Chivu și compania, care pot deveni eroii națiunii, tot așa cum își pot face bagajele și să vină acasă cu un regret enorm în suflet. Dar, să privim partea plină a paharului. România își poate decide singură calificarea și, având ascendentul moral asupra Olandei, după parcursul din preliminarii, are dreptul de a spera la o victorie. „Portocala mecanică” are asigurat locul în sferturi și ocazia de a-și mai odihni din titulari, însă Olanda nu e Bistrița și nici Marco van Basten nu are căciuliță de „Pinalti”. Diferența ar putea fi făcută după fazele fixe, așa cum s-a întâmplat și la Constanța, 1-0 în preliminarii. „Ne interesează să câștigăm meciul cu Olanda, ca să nu mai stăm să așteptăm celălalt rezultat. Pițurcă își va lua măsuri, iar fazele fixe vor fi foarte importante. Goian este suspendat, dar sper să înscrie în meciul următor, pentru că participă decisiv la faza de atac. Nu ne-am gândit că putem avansa și cu două puncte, iar jucătorii erau triști că nu au învins Italia. Însă, promisiunea echipei este că ne vom califica cu Olanda și că vom ajunge la Viena (n.r. - locul meciului din sferturi)”, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, președintele FRR, Mircea Sandu. Fără două piese de bază, Goian și Rădoi, selecționerul român ar putea începe partida cu următoarea formulă: Lobonț, Contra, Ghionea, Tamaș, Raț, Nicoliță, Chivu, Codrea, Cociș, Mutu, D. Niculae. Van Basten va alinia cea mai bună echipă posibilă Selecționerul Olandei, Marco van Basten, a declarat, ieri, că, în meciul cu România, va introduce în teren cei mai buni jucători pe care îi are la dispoziție, însă recunoaște că va ține cont și de anumiți factori, precum starea de oboseală pe care o acuză unii fotbaliști. „Vom aborda meciul cu România cu aceeași determinare și concentrare pe care am arătat-o în primele două partide. Voi alinia cea mai bună echipă posibilă, dar trebuie să țin cont de anumiți factori precum condiția fizică sau pericolul de suspendare a unor fotbaliști”, a afirmat tehnicianul olandez. Meciul începe la ora 21.45 și este transmis în direct de TVR 1.