Adomniţei se confundă cu vreun domnitor

Adomniței se confundă cu vreun domnitor

Ieri, ministrul Educației a organizat o videoconferință cu toate inspectoratele școlare din țară. Iar întâlnirea, la ceas de prânz, a fost atât de „intimă“ încât presei i-au fost fluturate pe sub nas doar subiectele „grase“, pentru ca apoi să fie pusă în banca ei, și anume să i se refuze participarea. Aceasta în condițiile în care, în aceeași zi, la Prefectură, a avut loc videoconferința cu ministrul Sănătății, întâlnire la care presa a fost acceptată, ca de altfel la toate celelalte videoconferințe, inclusiv cu premierul. Încercând să obținem, totuși, o derogare de participare, am luat legătura cu Mihaela Suciu, consilier al ministrului Cristian Adomniței. „Nu puteți participa la videoconferință. Inspectoratele au primit, la rândul lor, o informare că nu pot lăsa presa în sala de conferință, pentru că aceasta se desfășoară între domnul ministru și inspectori. Ulterior conferinței, puteți să-l întrebați pe domnul inspector tot ce doriți. Dar este ca o ședință între ministru și angajații săi. Fiecare minister își face propria politică apropo de ședințe. Iar ministrul are tot dreptul s-o facă, pentru că, repet, până la urmă este o ședință între ministru și angajații săi. Întâmplător, după videoconferință, dacă dvs. doriți să obțineți informații de la inspectorul general, o puteți face. Nimeni nu vă interzice să puneți întrebări”. Și, totuși, de ce nu duce ministrul până la capăt transparența? „Credeți-mă că de multă vreme n-ați avut parte de atâta transparență din partea ministerului. Până și faptul că v-am comunicat această videoconferință și subiectele ei. Faptul că dvs. nu participați nu este o dovadă de lipsă de transparență, dacă vreți să discutăm semantica acestei sintagme putem să stăm încă două ore. Încă o dată: videoconferința este o ședință între ministru și angajații săi!”, a conchis consilierul cel vașnic. Păi ministrul își plătește din bugetul familiei cei 42 de inspectori generali ai SĂI din toată țara? Cică pentru a ne „liniști“ oarecum, Inspectoratul Școlar Județean Constanța ne-a trimis un comunicat prin care am fost anunțați că: „Informarea publică asupra problemelor puse în discuție se va face ulterior, de către fiecare inspector școlar general, în cadrul unei conferințe de presă organizată pentru presa locală, la sediul ISJ printr-un comunicat de presă”. Da’ cum am putea să vă mulțumim, mai ales că mâine presa centrală va vui de noutăți despre pregătirea sesiunii speciale a testelor naționale, despre teza cu subiect unic - analiza parțială și pregătirea sesiunii pentru elevii care au absentat în prima sesiune, despre priorități legate de investițiile pe 2008 pentru unitățile școlare din țară, despre pregătirea activităților privind mobilitatea personalului didactic pe 2008, despre încheierea semestrului I și pregătirile pentru semestrul al II-lea sau despre organizarea dezbaterilor pentru fiecare județ privind proiectul de Legi ale Educației!