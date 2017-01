Adolescentele neglijate de părinţi îşi găsesc refugiul în sex

Adolescentele neglijate de părinți își găsesc refugiul în sex

Adolescenții sunt interesați de sex de la vârste din ce mai fragede. Psihologii spun că, dacă părinții nu le oferă informațiile de care au nevoie, ei vor fi tentați să experimenteze sexul înainte de vreme, fapt ce ar putea avea consecințe negative. Cele mai importante dintre acestea – contractarea unei boli cu transmitere sexuală sau o sarcină nedorită, care s-ar putea finaliza cu un avort. „O prioritate a psihologului școlar, care ar trebui să fie și a părinților, este aceea de a vorbi cu adolescenții despre sex. Aceasta dacă dorim ca ei să-și construiască o atitudine normală față de sexul opus, atitudine care le va determina comportamentele”, explică psihologul Camelia Condurache. Adolescenții au acces mult prea ușor la filme și alte materiale cu conținut pornografic. Mass-media promovează din ce în ce mai mult sexul. Tocmai de aceea, adolescenții primesc informații eronate pe care nu au cum să le filtreze, iar apoi devin curioși să experimenteze noi senzații. În lipsa unei informări corecte, adolescenții abordează sexualitatea după bunul plac. Dar sunt dornici să primească informații. Specialistul ne-a explicat că orele de consiliere din licee la care se discută despre sexualitate beneficiază de o participare numeroasă din partea adolescenților. Camelia Condurache spune că fetele care nu au parte de atenție din partea părinților au tendința de a se refugia într-o relație care le oferă atenție, afecțiune, dar care implică și relații sexuale. Ele sunt tentate să se dăruiască oricui le acordă atenție. Totodată, grupul are o influență definitorie, în cazul în care adolescenta nu are o imagine de sine pozitivă și nu se consideră capabilă să ia singură decizii. Cel mai bine este ca părinții să discute deschis cu adolescenții, să le explice ce este bine și ce este rău și, mai ales, să nu le interzică, pentru că fructul oprit devine dorit. „Părinții pot schimba atitudinea și implicit comportamentul adolescentului ajutându-l să dezvolte o imagine de sine pozitivă și o stimă de sine crescută. Încrederea și respectul de sine sunt elemente definitorii pentru o fată care învață să ia singură decizii. Altfel, sub presiunea grupului, va ajunge să facă gesturi nedorite doar pentru a fi în rând cu ceilalți, pentru a fi acceptată de ceilalți”, spune Camelia Condurache.