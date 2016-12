Adolescentă violată, împuşcată şi abandonată într-un puţ

Adolescentă violată, împușcată și abandonată într-un puț

Ştire online publicată Duminică, 10 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un adolescentă din India, răpită și reținută împotriva voinței ei, timp de două săptămâni, de un grup de trei atacatori, a declarat, azi, la postul de televiziune NDTV, că a fost supusă unor violuri repetate și a fost rănită de focuri de armă înainte de a fi abandonată într-un puț într-o suburbie din New Delhi, relatează duminică France Presse, citează romaniatv.netVictima, în vârstă de 14 ani potrivit mass-media indiene, a povestit că a fost răpită la 22 noiembrie în timp ce mergea la piață, în partea de vest a orașului New Delhi, cel mai recent caz de violență sexuală din capitala Indiei."După cincisprezece zile de abuz repetat, au spus într-o seară că sunt de acord să mă lase să plec. M-au împins într-o mașină și apoi au mers până la un magazin care vinde băuturi alcoolice, înainte de a parca în apropierea unui puț", a declarat adolescenta, scrie Agerpres.Victima a vorbit cu condiția anonimatului, cu spatele la cameră."Mi-au spus că mă vor lăsa să plec dar imediat ce am plecat au deschis focul de două ori. Primul glonț a lovit un os, nu am simțit nimic, eram ca anesteziată. Dar după al doilea glonț am leșinat", a continuat fata.Ea a spus că atunci s-a trezit în fundul unui puț unde fusese lăsată să moară. "Când mi-am recăpătat cunoștința (...) am văzut că aveam un glonț în piept, l-am scos cu mâna".Televiziunea a arătat imaginile unei răni. La 6 decembrie, sătenii au salvat-o, alertați de țipetele ei, și apoi a fost internată în spital.