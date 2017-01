„Administraţiile locale nu trebuie să mai stea cu mâna întinsă la banii de la stat“

Principele Radu:

„Administrațiile locale nu trebuie să mai stea cu mâna întinsă la banii de la stat“

Tabăra de la Năvodari ar putea fi o sursă importantă de venit pentru administrația locală, implicit pentru comunitate, dar și o oportunitate de promovare a orașului pe plan internațional. Principele Radu consideră că există premisele necesare pentru exploatarea la justa valoare a potențialului turistic al orașului, cu condiția de a se depăși însă unele bariere specifice administrațiilor locale mici din România. Dependența financiară de centru, lipsa de comunicare și orgoliile sunt barierele în care se poticnesc, în prezent, comunitățile locale. Prezent ieri la Năvodari, în cadrul proiectului „Orașele României”, Principele Radu a pus accent pe depășirea acestor obstacole. Oaspetele a atras atenția în mod direct că administrațiile locale se bazează prea mult pe fondurile alocate de la bugetul de stat, în condițiile în care există o libertate deplină în accesarea fondurilor externe. „Într-o țară care s-a conectat la modul propriu la lume (vorbim în prezent de 12 milioane de utilizatori în țară) nu se mai poate pune problema dependenței de centru. S-ar putea pune problema dependenței direct de Washington sau New York, Paris sau Berlin. Nu împiedică nimeni orașul Murfatlar sau Ovidiu, municipiul Mangalia sau orașul Eforie să se conecteze direct la Coreea, dacă dorește”, a declarat Principele Radu. În acest context, făcând referire în mod special la orașul Năvodari, re-prezentantul Casei Regale a amin-tit, cu titlu chiar de propunere, posibilitatea ca Tabăra de la Năvodari să devină una internațională, destinată în mod special tinerilor din țările Uniunii Europene. În opinia Principelui Radu, exploatarea potențialului turistic trebuie să reprezinte, însă, o activitate unitară la nivelul litoralului românesc, iar promovarea obiectivelor și beneficiile financiare să nu fie afectate de orgolii, nici măcar ale proprietarilor. „Într-o căsătorie nu trebuie să gândești la fel ci trebuie să gândești împreună”, a fost principiul invocat de Principele Radu pentru o dezvoltare armonioasă a societății. „Aceasta este o lecție pentru comunitatea locală românească, mai ales pentru orașele care sunt la malul mării. Nu este suficient dacă lucrul pe care îl faceți dumneavoastră este frumos, trebuie ca și cel de alături să fie în armonie cu el. Litoralul românesc are de suferit, nu pentru că ceea ce face fiecare om în parte nu este frumos, ci pentru că puse împreună ele nu fac o familie”, a spus oas-petele, transmițând astfel un mesaj clar celor prezenți de a depăși carențele comunicaționale generate de diverși factori, astfel încât singurul lucru care să primeze să fie dezvoltarea comunității și atragerea fondurilor externe. Principele Radu a pus accent și pe implicarea tinerilor și cooptarea lor în accesarea fondurilor externe, ei fiind astfel un factor de relaționare cu tendințele actuale de dezvoltare a societății. „Toată lumea trebuie să facă ceva pentru ziua de mâine”, a spus în încheiere oaspetele. În finalul prezentării, Principele Radu a lansat invitația reprezentanților administrației locale din Năvodari pentru o a doua întâlnire, de această dată la Palatul Elisabeta, pentru găsirea unor soluții pentru punerea în aplicare a proiectelor conturate ieri. Principele Radu s-a întâlnit ieri atât cu primarul Nicolae Matei, consilierii locali, reprezentanți ai cultelor din localitate și ai altor instituții publice, cât și cu elevii claselor a XI-a și a XII-a de la Liceul din Năvodari. Proiectul „Orașele României” a debutat în urmă cu câțiva ani, la inițiativa Principelui Radu și a Principesei Margareta și are ca scop vizitarea a 280 de orașe mici și 40 de capitale de județ, în vederea cunoașterii situației cu care se confruntă comunitățile locale.