Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa

Administrația Porturilor Maritime SA Constanța

Ştire online publicată Joi, 18 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

CN APM SA Constanța este de astăzi membru cu drepturi depline al MedCruise – Asociația Porturilor Mediteraneene de Croazieră. Prezent la Adunarea Generală a MedCruise (care s-a desfășurat la Almeria, Spania) Directorul Comercial Adrian BRATU a prezentat membrilor asociației portul și orașul Constanța. In această acțiune de sprijinire a turismului românesc CN APM SA Constanța s-a implicat împreună cu Primăria Constanța și Consiliul Județean Constanta. Reprezentantul CN APM SA Constanța – dl. Adrian BRATU a întâlnit în Almeria reprezentanți ai celor mai importante linii de croazieră din lume, prilej cu care a făcut lobby pentru noul Terminal de Pasageri din portul Constanța. MedCruise și-a manifestat interesul de a se implica în dezvoltarea turismului de croazieră în România și de a sprijini această industrie în Marea Neagră. Asociația MedCruise este una non-profit și are ca misiune promovarea intereselor terminalelor de pasageri din Marea Mediterană și zona adiacentă Oceanului Atlantic, Marea Neagră și Marea Roșie. Asociația face lobby pe lângă Comisia Europeană în vederea sprijinirii politicilor de turism de croazieră promovate de porturile membre. Statutul de membru al Asociației MedCruise este o oportunitate de a face cunoscut la scară internațională Terminalul de Pasageri al CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța și pentru atragerea directă a liniilor de croazieră către Portul Constanța. Director General Constantin Matei