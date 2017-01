Aditivii alimentari, pesticidele, poluarea şi fumatul pasiv - principalele cauze ale apariţiei cancerului la copii

Aditivii alimentari, pesticidele, poluarea și fumatul pasiv - principalele cauze ale apariției cancerului la copii

Cancerul este o boală ce aduce suferință pe toate planurile - fizic, psihic și social. Necruțătoarea maladie nu își alege victimele și lovește acolo unde te aștepți mai puțin. Drama este cu atât mai intensă cu cât bolnavul are doar câțiva anișori. Înțelege că este bolnav, știe că trebuie să lupte pentru a-și recâștiga sănătatea și speră într-o minune. Potrivit dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, la copiii sub 15 ani cancerul apare rar și reprezintă 1% din totalul cazurilor. Medicul a explicat că prin-cipalele cauze care determină apariția cancerelor la copii sunt expunerea la diverse substanțe toxice din mediul înconjurător - aditivi alimentari, pesticide, poluarea mediului înconjurător, fumatul pasiv, unele condiții genetice speciale. În multe dintre cazuri, însă, cauzele sunt necunoscute. Cele mai frecvente cancere la copii sunt leucemiile acute limfoblastice, limfoamele maligne, tumorile solide - tumorile cerebrale, nefroblastomul sau tumora Wilms (tumoră a rini-chiului), neuroblastomul (tumoare malignă a glandei medulo – suprarenale sau, mai rar, a ganglionilor sistemului nervos autonom), retinoblastomul, sar-coamele osoase. Dr. Popescu a menționat că manifestările de debut ale cancerelor la copii sunt: durerile de cap, cu sau fără manifestari neurologice, creșterea în volum a ganglionilor limfatici, durerile osoase, creșterea în volum a abdomenului, febra, paloarea, sindromul hemoragic. „Părinții, cadrele didactice trebuie să observe dacă apar aceste simptome și să meargă la medicul de familie. Medicul de familie are un rol deosebit de important în semnalarea unui posibil diagnostic și trimiterea către specialistul în pediatrie și onco-pediatrie. Precizarea diagnos-ticului poate dura ceva timp”, a declarat medicul.