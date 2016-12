Acuzaţii de canibalism! "Fiul meu a fost mâncat de alţi puşcăriaşi"

Acuzații de canibalism! "Fiul meu a fost mâncat de alți pușcăriași"

Miercuri, 19 Octombrie 2016.

Juan Carlos Herrara, tatăl unui deținut, reclamă faptul că fiul său, în vârstă de 25 de ani, a fost ucis în mod brutal și mâncat de cei-lalți pușcăriași din închisoarea Tachira, din Venezuela, pe parcursul unei revolte ce a durat aproximativ o lună, informează The Independent.Revoltele din închisoare au început în momentul în care opt vizitatori și doi gardieni au fost luați ostatici ca măsură de protest împotriva supraaglomerării din închisori.Juan Carlos Herrara a declarat presei locale că fiul său, Juan Carlos Herrera Jr., a fost înjunghiat, spânzurat, dezmembrat și mâncat în Centrul de Detenție Tachira.Juan Carlos Herrera Jr. a fost trimis în închisoare în anul 2015, sub acuzația de furt.Potrivit rapoartelor, 350 de persoane au fost înghesuite în centrul de detenție, care are o capacitate de 120 de locuri. Revolta din închisoare a început la data de 8 septembrie 2016.În cadrul unei declarații făcute reporterilor, în urma unei vizite efectuate la închisoare, la trei zile după ce s-a pus capăt revoltei, tatăl deținutului a afirmat: „Unul dintre cei care erau cu el atunci când a fost ucis a văzut tot ceea ce s-a întâmplat. Fiul meu și alți doi au fost luați de 40 de persoane, înjunghiați, spânzurați, iar apoi Dorangel i-a măcelărit și a hrănit deținuții cu ei”. Acesta face referire la Dorangel Vargas, închis în anul 1999, pentru canibalism.„Acel deținut cu care am vorbit mi-a mărturisit că a fost bătut cu un ciocan pentru a fi forțat să mănânce rămășițele celor doi băieți”, a adăugat acesta.O sursă anonimă a Poliției a confirmat pentru rețeaua tv Fox News Latino că cei doi deținuți lipsesc în urma revoltelor.