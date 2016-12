Actul de naştere al FMI îşi dezvăluie ultimele secrete

Actul de naștere al FMI își dezvăluie ultimele secrete

Ştire online publicată Vineri, 23 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Căzute în uitare înainte de a fi descoperite din greșeală într-un minister american, transcrieri inedite de la conferința de la Bretton Woods ridică vălul de pe nașterea dificilă a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale în 1944.„Venisem să caut o carte în biblioteca Trezoreriei și am văzut că exista un raft de «documente neconsultate». Am vrut pur și simplu să văd ce se afla în ele”, a povestit, pentru AFP, Kurt Schuler, un economist al Ministerului de Finanțe american.Bărbatul, pasionat de istorie, a pus astfel mâna pe importante volume negre datate între 1 și 22 iulie 1944 și care fac trimitere la „Conferința monetară și financiară a Națiunilor Unite”, mai cunoscută sub numele de Bretton Woods, orașul din New Hampshire (nord-estul SUA) care a găzduit summitul.Cercetând cu atenție sute de pagini prăfuite, Schuler a descoperit schimburi de replici, uneori tensionate, între delegații celor 44 de națiuni veniți pentru a bune bazele sistemului financiar internațional la inițiativa Marii Britanii și a reprezentantului său, celebrul economist John Maynard Keynes.„Când am înțeles că acestea nu fuseseră niciodată publicate, am știut că sunt potențial importante”, a adăugat el.La doi ani de la această descoperire, „transcrierile de la Bretton Woods” au fost adunate într-o carte în SUA și constituie „o comoară prețioa-să”, așa cum scrie în prefață fostul director gene-ral al FMI, francezul Kacques de Larosiere.„Chiar dacă există mii de pagini scrise despre Bretton Wodds, nimic nu valorează mai mult decât transcrierea directă”, a subliniat el.Principala lecție a acestor arhive dezgropate: cele mai aprigi dezbateri din epocă nu sunt prea îndepărtate de cele care animă astăzi FMI. Contestând o propunere americană, mai multe țări se opuneau „cotelor-părți” care le fuseseră alocate și care ar fi stabilit drepturile lor de vot în cadrul instituției.„În ciuda discursului extrem de elocvent și emoționant al delegatului SUA, țin să spun că aceste cote-părți propuse pentru țara mea sunt inacceptabile”, afirma reprezentantul iranian.Delegatul chinez urma aceeași linie, însă ținea să afirme că ezită să exprime „o notă de discordie” la respectiva conferință.Însă marile puteri și-au dat acceptul. „Am luat notă cu o mare decepție că respectivele cote-părți care ne-au fost stabilite nu răspund așteptărilor noastre”, afirma Pierre Mendes France, în numele „Guvernului provizoriu al Republicii Franceze”. În opinia sa, Franța nu-și vede recunoscută influența pe care „probabil” o va exercita după război.„Documentul este de o mare valoare istorică”, a declarat, pentru AFP, Eric Rauchway, istoric la universitatea UC Davis din California.