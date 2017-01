TeleComanda

Actori mari în filme mai mici

Deși grila de programe a televiziunilor naționale este extrem de săracă în acest week-end, există totuși câteva filme decente, care pot fi vizionate pe principiul „în lipsă de altceva mai bun“. Primul dintre ele este „Amprenta unui asasin” (City by the Sea, SUA 2002), povestea unui polițist care are de ales între a-și ajuta fiul acuzat de crimă și a-și menține reputația. Evident, drama este una clasică și singurul motiv pentru care filmul merită vizionat este actorul din rolul principal, nimeni altul decât Robert DeNiro. Fapt divers: titlul românesc al filmului este același cu titlul unui articol apărut în revista americană „Esquire“, în 1997, referitor la faptele reale care stau la baza peliculei. Filmul este difuzat duminică seară, la ora 23:00, pe Prima TV. Cel de-al doilea film este „Dovada“ (Proof, SUA 2005), povestea unui matematician nebun (Robert) și a fiicei sale (Catherine), care pare să îi moștenească boala. Unul dintre ei (nu se știe exact cine, pentru o lungă perioadă de timp) a „creat“ un nou adevăr matematic („dovadă“). Imediat după moartea lui Robert, Catherine îi arată unui tânăr student (fost elev al tatălui său) caietul cu dovada, susținând că ea este cea care a scris-o. Acesta nu o crede, fiind ferm convins că Robert este cel care ar fi putut scrie o asemenea teorie. Din acest punct și până la final, Catherine încearcă să demonstreze contrariul și să îi arate studentului și surorii sale că nu este nicidecum nebună. Povestea pare destul de încurcată, mai ales că este vorba strict de natura umană. De altfel, „Dovada“ este o piesă de teatru cu numai 4 personaje. De aceea, într-o adaptare pentru marele ecran nu puteau juca decât actori cu un background solid în teatru, și anume Anthony Hopkins (Robert) și Gwyneth Paltrow (Catherine). Filmul este difuzat duminică, ora 15:05, pe HBO.