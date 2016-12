Activităţile de spionaj practicate de SUA contra Israelului sunt inacceptabile

Activitățile de spionaj practicate de SUA contra Israelului sunt inacceptabile

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, consideră că activitățile de spionaj ale Statelor Unite îndreptate împotriva Israelului sunt inaaceptabile, după dezvăluiri privind spionajul practicat de NSA. "Referitor la lucrurile publicate în ultimele zile, am cerut examinarea problemei", a spus Netanyahu, conform Reuters."Date fiind relațiile apropiate dintre Israel și Statele Unite, unele lucruri nu se fac și sunt inacceptabile pentru noi", a insistat Netanyahu.Pe fondul acuzațiilor de spionaj, mai mulți membri ai Guvernului de la Ierusalim au cerut intensificarea presiunilor pentru eliberarea lui Jonathan Pollard, un israelian condamnat în SUA pentru spionaj.Agenția americană pentru Securitatea Națională (NSA) și Serviciul guvernamental britanic de informații (GCHQ) au spionat peste 1.000 de obiective străine în ultimii ani, printre demnitarii vizați fiind fostul premier israelian Ehud Olmert și lideri UE, a dezvăluit ziarul The New York Times, citând documente oferite de transfugul Edward Snowden, scrie mediafax.ro.