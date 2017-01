Acţionarul SN „2 Mai” suspectează „Daewoo-Mangalia” că face export de forţă de muncă în Coreea

Acționarul SN „2 Mai” suspectează „Daewoo-Mangalia” că face export de forță de muncă în Coreea

În urmă cu 11 ani, la 14 februarie 1997, a avut loc ceremonia de deschidere oficială a companiei mixte româno - sud coreene „Daewoo - Mangalia Heavy Industries“. La inaugurare, capitalul său social era de 103,92 milioane de dolari. Partea sud coreeană, respectiv concernul „Daewoo“, intrase în joint-venture cu 53 milioane de dolari, obținând 51% din acțiuni, iar partea română, reprezentată de Șantierul Naval „2 Mai” Mangalia, cu 50,92 milioane dolari, respectiv 49% din acțiuni. Cei doi parteneri își legaseră destinele și se angajaseră să meargă la bine și la rău împreună. Muncă în zadar Pentru că primii trei ani au fost dedicați investițiilor, reorganizării și modernizării, partenerii nu și-au planificat obținerea vreunui profit. Acesta a apărut, după ce în șantier s-au produs mari schimbări manageriale, organizatorice, tehnologice și de mentalitate. Iată câteva date statistice semnificative privind modul în care a evoluat „Daewoo-Mangalia” în perioada 1999 – 2006 (pentru care deținem date de la Ministerul de Finanțe). Veniturile companiei au crescut de 5,84 ori, de la 59.576.830,88 la 348.059.558,6 dolari. În perioada de referință, forța de muncă a sporit cu doar 19,46%, de la 3.406 la 4.069 lucrători, în schimb a înregistrat un salt extraordinar aportul ei la realizările societății. Productivitatea muncii exprimată ca venit anual pe cap de salariat s-a majorat de 4,89 ori, de la 17.491 la 85.539,33 dolari. La această dinamică a contribuit, într-o bună măsură, perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor. Dacă veniturile și productivitatea muncii au avut o creștere constantă, accelerată, în intervalul 1999 – 2006, în schimb rezultatul financiar brut a avut o evoluție extrem de curioasă: 1999 – pierdere de 4,46 milioane dolari, 2000 – profit de 1,23 milioane dolari, 2001 - profit de 2,38 milioane dolari, 2002 - profit de 2,87 milioane dolari, 2003 - profit de 7,4 milioane dolari, 2004 - profit de 9.84 milioane dolari, 2005 - pierdere de 23 milioane dolari, 2006 - pierdere de 12,77 milioane dolari. Pe ansamblul perioadei respective, pierderea a fost de 16,53 milioane dolari. Dacă luăm în calcul anii 1997, 1998 și 2007, când, de asemenea, s-au înregistrat rezultate financiare negative, pierderea generală e mult mai mare. Cum se explică faptul că începând din anul 2005, compania mixtă nu mai are profit? Actele la control! Statul român, prin intermediul AVAS, deține 96% din acțiunile Șantierului Naval „2 Mai” Mangalia, care, la rândul său are 49% din acțiunile „Daewoo-Mangalia”. El ar trebui să fie alarmat că nu încasează dividende din compania mixtă. A băgat 50,92 milioane dolari în 1997 și ar fi cazul să câștige ceva de pe urma investiției. Or, rezultatele ultimilor trei ani sunt foarte proaste. Constantin Horez, directorul general al SN „2 Mai”, are unele suspiciuni privind pierderile de la „Daewoo-Mangalia”. Conducerea companiei mixte a trimis sute de muncitori pe an în Coreea, la o așa zisă specializare, în baza unui act adițional la contractul lor individual de muncă. În urma plângerii muncitorului Dragoș Țațu, Tribunalul Constanța a constatat că, de fapt, muncitorul și „Daewoo-Mangalia” „nu au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă, ci un contract de prestări de servicii în folosul unui terț“. Constantin Horez spune că, după estimările conducerii SN „2 Mai”, „este vorba de 3.500 oameni care au fost trimiși în Coreea în ultimii șapte ani. Pentru ei, «Daewoo-Mangalia» a plătit diurnă, salariu, cheltuieli de transport. Am estimat că sumele plătite s-ar putea ridica la 5 – 6 milioane de dolari pe an. Costurile aici, și muncă efectuată acolo! Nu pot să spun cu toată inima că lucrurile stau așa, pentru că nu cunosc ștatele, facturile efectiv decontate la «Daewoo-Mangalia». Acum o lună și ceva am cerut, printr-o scrisoare, date complete despre acest proces pentru a-l analiza. «Daewoo-Mangalia» are pierdere de trei ani. Una din componentele pierderii poate fi și asta. Ca acționar, societatea noastră este afectată.” În problema pregătirii forței de muncă în Coreea, conducerea SN „2 Mai” nu a fost consultată niciodată, afirmă Horez. „Am aflat din zvonuri că se întâmplă acest lucru, dar documente despre acțiune și despre amploarea ei nu am primit niciodată. Acum 4 ani a fost o plângere a sindicatului din «Daewoo-Mangalia», care a ajuns la președintele țării. Ea a fost transmisă Ministerului Muncii care a dispus o anchetă. Inspectorii au făcut investigația la «Daewoo-Mangalia», dar ne-au ocolit pe noi. Am văzut concluziile. S-au găsit niște nereguli, dar pe alături de subiectul propriu-zis, fără să se spună dacă e vorba de școlarizare sau de altceva. Soluția dată de Tribunalul Constanța spune că este de fapt o problemă de lucru la terți, plătită de aici și efectuată în Coreea” – declară directorul general al SN „2 Mai”. Justiția nu va cerceta din proprie inițiativă dacă în această afacere este vorba, într-adevăr, de perfecționarea pregătirii în străinătate a circa 3.500 de muncitori români sau de export de forță de muncă pe banii companiei „Daewoo-Mangalia“, deci și ai statului roman. Primul care are interesul să afle dacă i s-a adus vreun prejudiciu este acționarul de stat. El trebuie să solicite o anchetă complexă, la care să participe printre alții, Curtea de Conturi și Ministerul de Finanțe.