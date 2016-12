Acţionarii Dell au aprobat vânzarea companiei pentru 24,9 miliarde de dolari

Acționarii Dell au aprobat vânzarea companiei pentru 24,9 miliarde de dolari

12 Septembrie 2013

Acționarii Dell Inc au aprobat astăzi o ofertă de preluare în valoare de 24,9 miliarde de dolari lansată de fondatorul și directorul general Michael Dell, aliat cu fondul de investiții Silver Lake Partners, dându-i mână liberă în încercarea de a relansa al treilea mare producător mondial de calculatoare persoanele sub formă de companie privată, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.ro.Acționarii Dell vor primi 13,75 dolari în numerar pentru fiecare acțiune ordinară Dell pe care o dețin, plus un dividend special de 0,13 dolari pe acțiune. Valoarea totală a tranzacției este de 24,9 miliarde de dolari. Cifrele definitive nu au fost încă date publicității însă potrivit CNBC oferta făcută de Michael Dell și Silver Lake a fost aprobată de 65% din acționarii Dell.Victoria fondatorului companiei pune capăt unei dispute care durează de șapte luni între Michael Dell și miliardarul Carl Icahn și Southeastern Asset Management Inc. De asemenea, preluarea celui de al treilea mare producător mondial de calculatoare persoanele este și cea mai mare achiziția pe datorie după ce Blackstone Group LP a cumpărat Hilton Worldwide în 2007.Michael Dell, cel care a înființat Dell în 1984, a propus în luna februarie retragerea de la bursă a companiei pentru a o putea transforma într-un furnizor de servicii informatice pentru întreprinderi, după modelul IBM, în condițiile în care vânzările de PC-uri sunt în scădere constantă.Miercuri, agenția de evaluare Standard & Poor's a retrogradat ratingul Dell cu patru trepte, până la 'BB minus' de la 'BBB', citând îngrijorările potrivit cărora preluarea companiei de către directorul general va crea o structură de capital mai îndatorată și va diminua fluxul de numerar, ceea ce va afecta capacitatea companiei de a investi în noi afaceri și tehnologii.Analiștii de la CLSA estimează că piața de computere personale va scădea cu 7% în acest an și cu 4,5% în 2014.