Acordul politic PNL-PNŢCD nu va afecta listele liberalilor constănţeni

Acordul politic PNL-PNȚCD nu va afecta listele liberalilor constănțeni

Liberalii și țărăniștii au parafat joi un acord politic referitor la strategia comună privind alegerile parlamentare. Acesta prevede ca reprezentanți ai PNȚCD să candideze în 30 de colegii uninominale, sub sigla PNL. La nivelul județului, situația este clară din punctul de vedere al președintelui PNL Constanța, George Dragomir: „Lista candidaților liberali nu va suferi nici un fel de modificări”. Președintele organizației județene a PNȚCD, Tudorel Chesoi, a recunoscut că acest acord va fi validat duminică, 24 august, în cadrul Comitetului Național de Conducere a partidului de la Sinaia. În legea lui Chesoi, membrii PNȚCD nu trebuie să demisioneze pentru a candida pe listele PNL. Pentru el, „numai candidații independenți nu pot participa pe listele unui partid. Se pot efectua alianțe, colaborări. Cei doi președinți, Călin Popescu-Tăriceanu (PNL) și Marian Petre Miluț (PNȚCD) au încheiat un acord politic de colaborare. Și așa s-a stabilit în acord. Nu își va da nimeni demisia din partid”. Nu de aceeași părere este și președintele liberal, George Dragomir. El susține că există un punct clar în acord ce stabilește că membrii PNȚCD nu pot candida pe listele PNL decât dacă își dau demisia. „Dar ei chiar au acceptat să demisioneze. Este o formă mai simplă de a-i lua sub aripa noastră pentru a le înlesni accesul în Parlament”, a clarificat Dragomir situația. În același timp, liberalul a precizat că aceste acțiuni reprezintă, de fapt, primii pași spre absorbția unor membri țărăniști. Pe de altă parte, Dragomir a mai spus că „după alegeri, membrii PNȚCD din Parlament, promovați pe listele PNL, vor activa ca reprezentanți ai PNȚCD în cadrul grupurilor liberalilor din Camera Deputaților și Senat”. Tudorel Chesoi, în confuzie electorală Întrebat de lista posibililor candidați la alegeri, nici de data aceasta liderul țărăniștilor din Constanța nu a putut să lămurească situația. „Eu știu că termenul limită pentru depunerea listelor este 15 septembrie. Mai avem destul timp pentru a lua o decizie clară”. Tudorel Chesoi a adăugat că există variante ipotetice. „Este posibil să desemnăm candidați din conducere, sau chiar personalități din afara partidului”, a mărturisit el. Potrivit lui, „la nivel național s-a decis că președinții organizațiilor județene trebuie să candideze”. Prin urmare, „dacă așa se decide în forumul național, voi candida. Dacă nu, atunci îi voi susține pe ceilalți colegi”, a completat cu o notă personală liderul țărănist. Cel care a încercat să limpezească situația colaborării dintre cele două partide a fost George Dragomir. „Personal, nu am fost contactat de nici un membru PNȚCD și nu am avut nici o discuție cu ei”. Totodată, el a menționat că lista candidaților PNL la nivel județean pentru Camera Deputaților și Senat nu va fi modificată. „Există candidați PNȚCD care vor participa doar în cele 30 de colegii la nivel național. Lista stabilită deja de către PNL pentru colegiile constănțene nu va suferi nici o modificare“, a încheiat ferm liderul liberal.