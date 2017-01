Acordul Google-Yahoo înspăimântă Microsoft

Microsoft Corp. a căutat vineri sprijin pentru a se opune noului acord de colaborare în domeniul publicitar dintre Google Inc. și Yahoo Inc., au declarat pentru Reuters două surse avizate, anunță NewsIn. La o zi după ce companiile au anunțat un acord ce permite Google să vândă anunțuri publicitare de căutare pe pagina de internet a Yahoo, Microsoft a contactat grupuri de avocatură ce încearcă să influențeze politicile la Washington. Potrivit unei surse contactate de Microsoft, compania de software a menționat, într-un e-mail, că acordul dintre Google și Yahoo va „limita opțiunile companiilor publicitare și va distruge o alternativă competitivă“. Mai exact, Microsoft consideră că afacerea este echivalentă cu un acord de fixare a prețurilor, Yahoo și Google stabilind efectiv un preț minim pentru publicitate în cazul căutării anumitor cuvinte cheie, potrivit unei alte surse familiare cu poziția Microsoft. „Efectul va fi o înțelegere de genul: «Nu vom coborî prețul sub un anumit nivel»”, a mai precizat sursa. Microsoft consideră, de asemenea, că acordul va duce la dispariția diviziei de publicitate a Yahoo, eliminând un competitor. Un purtător de cuvânt al Microsoft, Jack Evans, a anunțat că firma de software are obiecții în privința unui acord între Yahoo și Google, deoarece acesta ar limita competiția pe piața publicității online. „Poziția noastră a fost clară încă din aprilie, că orice acord dintre cele două companii va duce la creșterea prețurilor pentru publicitate și va aduce peste 90% din piața publicității online sub controlul Google”, a precizat Evans.