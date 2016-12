Căpitanul Farului, George Curcă, are o explicație pentru turul slab:

„Accidentările ne-au dat peste cap”

Căpitanul Farului, portarul George Curcă, este de părere că parcursul sub așteptări al „rechinilor” din tur este cauzat în bună măsură de interminabilele probleme medicale cu care constănțenii s-au confruntat. „Am avut o primă parte de campionat grea. Au apărut multe accidentări și de durată în lot, la oameni de bază, ceea ce ne-a dat peste cap toate planurile. Nu comentez decizia conducerii de a pune pe lista de transferări 7 băieți de la echipa mare și de a renunța la doi jucători de la Farul II. Am încredere că va fi bine în retur. Nu-mi fac probleme că nu ne vom descurca”, a declarat George, pentru „Cuget Liber”. Portarul care va împlini 28 de ani pe 8 mai 2009 apreciază că evoluția sa din prima parte a turului a fost una în nota echipei, dar, pe final, a revenit la o formă de vârf, ca în vremurile bune. „La început, nu am jucat în toate meciurile, dar apoi mi-am revenit. Simt că sunt iar în forma de altădată. Vreau să încep și returul în aceeași notă”, ne-a mai spus portarul. Maxim, în atenția lui Dinamo? Pus pe lista de transferări de Farul, fundașul stânga Florin Maxim (28 de ani în martie 2009) a stârnit interesul câtorva cluburi din Liga 1, vorbindu-se că ar fi în atenția Gloriei Bistrița, a lui FC Vaslui, dar, mai nou, și în a lui Dinamo. Tricou și poster cu George, în sala de sport de la Isaccea Tatăl lui George și cel al lui Cristi Munteanu, goal-keeper-ul lui CS Otopeni și văr al căpitanului Farului, sunt administratorii sălii de sport de la Isaccea, orășelul natal al celor doi fotbaliști. Mari fani ai fotbalului și ai celor doi portari, șefii sălii au „ornat” incinta cu tricouri de-ale lui Cristi (de la Dinamo și CS Otopeni) și George (de la Farul, cu autografele „rechinilor”). Curcă va mai duce la sală și un poster după o fotografie pe care a văzut-o la club și care i-a plăcut. „Este o poză dintr-un meci la Constanța între Farul și Dinamo. Echipele sunt aliniate la centru și am fost prins atât eu, cât și Cristi. Voi scoate și eu un poster după această poză”, a declarat George, pentru „Cuget Liber”.