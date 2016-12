Accident TERIBIL: Un tren de pasageri a deraiat şi s-a ciocnit de altul. Zeci de victime

Accident TERIBIL: Un tren de pasageri a deraiat și s-a ciocnit de altul. Zeci de victime

Ştire online publicată Duminică, 09 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Două trenuri s-au ciocnit în apropiere de New York City: un tren de pasageri a deraiat și s-a ciocnit de o altă garnitură de marfă, transmite ABC News.Cel puțin 29 persoane au fost duse la spital, cu răni care nu le puneau viața în pericol, potrivit unui purtător de cuvânt al Guvernatorului din New York, Andrew Cuomo.Numărul total al accidentaților se ridică la aproximativ 40 de persoane.Oficialii nu au precizat circumstanțele exacte ale accidentului, care s-a produs în jurul orei locale 21.10 (01.10 GMT), când un tren local de pasageri a lovit un tren de lucru, la circa 32 km est de Manhattan, conform poliției. Nu este clar deocamdată dacă trenul de lucru staționa în acel moment.Pasageri au primit îngrijiri la spital pentru leziuni care nu le pun viața în pericol, precum fracturi și contuzii, iar alte zeci au fost examinate și tratate la fața locului pentru zgârieturi.Potrivit presei, trenul cu 12 vagoane, având 600 de pasageri la bord, se îndrepta spre est pe linia feroviară principală, când primele trei vagoane au deraiat la circa 800 metri est de gara New Hyde Park Station.Linia este una din cele mai aglomerate pentru cei care fac naveta spre New York, iar deraierea a determinat suspendarea traficului în ambele sensuri.