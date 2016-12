Abraham spune că ministrul Internelor ar fi fost implicat în cazul unui traficant olandez de droguri

Ştire online publicată Miercuri, 19 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Internelor, Cristian David, ar fi fost implicat în dosarul unui traficant olandez de droguri de mare risc, după ce, într-o percheziție efectuată la domiciliul său, polițiștii ar fi găsit LSD, amfetamină și cocaină, a declarat, luni seara, la B1TV, fostul șef al ANA, Pavel Abraham. Potrivit lui Abraham, la locuința actualului ministru al internelor ar fi fost găsite, în urma percheziției care a avut loc în anul 1995, cantități importante de droguri de mare risc: LSD (10 pastile), amfetamină (9 comprimate) și cocaină (0,4 gr). Fostul șef al Agenției Naționale Antidrog (ANA) susține că, la acea vreme, actualul ministru al Internelor se numea Cristian Troacă, el schimbându-și numele în 2001, odată cu prima căsătorie. „Vin cu aceste lucruri, acum, fiindcă nu am făcut legătura dintre numele Troacă și David decât în momentul în care am observat că acesta mă evita cu obstinație. Lucrul mi s-a părut total nefiresc, în condițiile în care eram secretar de stat la Interne. Atunci am început să caut să văd ce are cu mine și de ce mă ocolește. Am făcut aceste dezvăluiri, fiindcă Cristian David ocupă un minister foarte important. Dacă era ministrul Agriculturii poate aș fi tăcut, dar ocupă o poziție vitală și este o persoană șantajabilă“, a mai spus Abraham, în cadrul emisiunii „Nașul”, de la B1 TV. Abraham a povestit că actualul ministru al Internelor era, în 1995, director al firmei Van Soestbergen Import Export, fiind partener în firmă cu olandezul de la care vine numele SRL-ului. Van Soestbergen era urmărit de brigada Antidrog, deoarece era bănuit că se ocupa cu traficul de droguri. După descinderea făcută de poliție, în garsoniera unde locuia olandezul, și după găsirea drogurilor, Cristian David ar fi dat mai multe declarații unde ar fi recunoscut, potrivit lui Pavel Abraham, ca ar fi fumat ocazional droguri, alături de prietena lui de atunci, fiindcă aceasta „traversa o depresie”. În replică, ministrul David a spus, într-o intervenție telefonică la același post de televiziune, că nu își mai amintește cu exactitate ce a scris în acele declarații și că a fost audiat în calitate de martor în dosarul despre care vorbește Abraham. În plus, David susține că locuința în care au fost găsite drogurile nu era a lui, ci a prietenei sale și că era închiriată partenerului său olandez. „Eu am fost chemat de poliție în momentul percheziției, fiindcă aveam o dublură de la chei. Am dat întreaga mea colaborare poliției pentru aflarea întregului adevăr. Trebuie să înțelegeți că era locuința cetățeanului olandez și acesta avea o viață proprie, diferită de a mea. Nu aveam legături decât pe planul de afaceri”, a declarat ministrul David. De asemenea, ministrul internelor a mai spus ca nu s-a întâlnit, în calitate de ministru, cu nici unul dintre cei care au fost implicați în anchetă atunci. „Și nu am încercat să elimin pe nimeni”, a spus David la B1 TV. Totuși, Pavel Abraham a menționat că maiorul (pe atunci) Ion Sotirescu, care a încheiat procesul de percheziție în 1995, a fost promovat, sub ministrul Cristian David, ca șef adjunct la Centrul Regional SECI pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere. Ministrul Internelor a mai susținut că toate dezvăluirile făcute de Pavel Abraham sunt „false” și că vin „la comandă politică (...) din partea unui ofițer frustrat pentru ca nu a mai fost păstrat în funcție”. „Îl voi da în judecată pe domnul general, care lucrează ca un milițian”, a mai spus David. Pavel Abraham a fost, din 2003 până în acest an, șeful Agenției Naționale Antidrog, ieșind, recent, la pensie, deși făcuse o cerere de prelungire a mandatului său, care, însă, nu a fost acceptată de actualul ministru al Internelor. În perioada 1995-1997, Abraham a fost șef al Direcției Cercetări Penale din cadrul IGPR și, ulterior, șef al Poliției Române, pentru câteva luni, în 1997.