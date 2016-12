Aaron Swartz, cofondator al site-ului Reddit, în vârstă de 26 de ani, s-a sinucis

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Aaron Swartz, un activist al internetului, unul dintre creatorii formatului RSS și cofondator al site-ului Reddit, considerat un geniu al informaticii, s-a sinucis la vârsta de 26 de ani.Swartz s-a sinucis prin spânzurare, vineri, în locuința sa din Brooklyn, New York, au stabilit autoritățile americane, informează time.com.Un geniu al informaticii, Swartz a colaborat la o versiune inițială a popularului instrument online RSS - care permite accesul automat la noi conținuturi publicate online -, pe când avea doar 14, și ulterior a devenit unul dintre cofondatorii Reddit, un site devenit apoi un mijloc de exprimare pentru activiștii internetului.Un susținător pasionat al justiției sociale, Swartz a înființat grupul Demand Progress, care a jucat un rol crucial în campania de convingere a Congresului american să retragă proiectul de lege antipiraterie online (Stop Online Piracy Act), care a suscitat o puternică opoziție în rândul principalilor actori din domeniul internetului.Swartz credea că publicul trebuie să aibă acces gratuit la informație."Informația înseamnă putere. Însă, ca toate formele puterii, mulți vor să o păstreze doar pentru ei", scria Swartz în 2008. "Patrimoniul științific și cultural al umanității, publicat de-a lungul secolelor în cărți și ziare, este disponibil din ce în ce mai mult în format digital și pus sub cheie de o mână de companii private: nu este imoral să faci publice (fișiere, n.r.), este un imperativ moral", mai scria acesta. "Numai cei orbiți de perspectiva unui câștig ar refuza unui prieten copierea unui fișier", adăuga acesta.În iulie 2011, Swartz a fost pus sub acuzare pentru furt de date online, după ce ar fi spart sistemul de computere al Massachusetts Institute of Technology și ar fi descărcat 4,8 milioane de documente din baza de date academice a institutului, disponibilă pe bază de abonament.Swartz risca o pedeapsă de până la 35 de ani de închisoare și o amendă de până la 1 milion de dolari. Swartz a pledat nevinovat, iar procesul era programat să înceapă în luna aprilie a acestui an.Într-un comunicat difuzat sâmbătă de familia sa, aceasta stabilește o legătură între sinucidere și problemele sale judiciare."Moartea lui Aaron nu este doar o tragedie personală. Este rezultatul unui sistem judiciar criminal, care practică intimidarea și anchetele abuzive", a transmis familia, în comunicat.